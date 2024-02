Escandalo histórico en el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

Desde 1987 año en que llegué a esta ciudad, no había visto un escándalo de características semejantes al que perpetraron hoy los concejales y dirigentes gremiales ante el inicio de sesiones ordinarias.

Según lo que pude entender, después de haber citado a la ciudadanía al acto protocolar, que no cumplió con ningún protocolo, las autoridades del cuerpo deliberativo, decidieron hacer otra sesión ordinaria, ya habían hecho una anterior, con la excusa de repudiar el DNU de Milei, pero terminaron aprobando ordenanzas para recortar ingresos al municipio.

En esta sesión extraordinaria, los ediles iban a rechazar el veto que, obviamente el Intendente Martín Pérez, llevó a cabo, precisamente por ese recorte que, evitaría, entre otras cosas, cumplir con la obra pública, servicio de salud, deportes, cultura, esparcimiento, etc.

Esto, contó, además, con la presencia de los gremios de ATE y Camioneros, que, defendiendo a los trabajadores, ya que también se quiere dar de baja 100 ingresos que iba a llevar adelante el ejecutivo, ingresaron al edificio del concejo, donde se intentaba sesionar, mientras en el Salón del IPRA, vecinos, vecinas, invitados especiales, representantes de las fuerzas de seguridad, legisladores, diputados y demás, esperaban el inicio de la sesión de apertura.

Esto comenzó a demorarse por la bataola que había en el concejo, que finalmente y después de idas y venidas se decidió iniciar la sesión, pasar a un cuarto intermedio hasta las 17 hs y continuar con la insistencia a los tres vetos enviados por el ejecutivo que era la razón principal de ese encuentro.

En total, el intendente de Martín Pérez, esperó una hora a que apareciera la comisión para invitarlo a dar su discurso y finalmente se marchó del lugar lo que ocasionó que, por primera vez en a historia de nuestra ciudad, se presentara un discurso por escrito.

Ahora bien, hasta aquí, política de cabotaje, chiquita y sin ver el escenario completo. Y ese escenario completo, no puede no incluir, la realidad económica nacional y el brutal recorte que han sufrido, provincias y municipios, por una venganza de Milei, contra quienes no le votaron el DNU.

Ese recorte, a una de las provincias que más afectó, es, precisamente a Tierra del Fuego, la que perdió casi 60 millones de pesos, por el subsidio al transporte público, va a perder 27 mil millones en concepto de coparticipación, sin contar que también le quitaron el impuesto país, los fondos del incentivo docente, que ya confirmó nación que no enviará, fondos de obra pública, que ya fueron suspendidas, a la vez que aumentó, las tarifas de gas, Luz, combustibles, transporte, autónomos y monotributistas.

Este intento de algunos concejales de reducir aún más los ingresos del ejecutivo, en una actitud incomprensible, en base a lo expuesto, nos lleva a pensar que La Libertad Avanza, tiene 7 concejales en Rio Grande y nadie lo sabía, porque estas son las mismas políticas, de ajuste de Milei.

Habrá que preguntarse si los ediles, tienen alguna palmaria idea de lo que pasa en Argentina, o están tan alejados de la realidad que no saben que, si seguimos así, no solo no van a iniciarse las clases, sino que vamos a perder el servicio de colectivos.

No se podrán pagar salarios, no se podrá pagar una obra social prepaga, no se podrá nada, ¿Cómo pretenden que funcione un ejecutivo con 140 mil habitantes?, más aún cuando en la primera sesión ellos se otorgaron 10 % de aumento en las plantas del concejo deliberante.

EL recorte inaceptable del gobierno nacional, no afecta a terceros países, afecta a toda Argentina, pareciera que no se entiende, o no se quiere entender que no se le está sacando dinero a Martín Pérez, se le están quitando servicios a todos los riograndenses.

SI yo fuera el Intendente, hoy mismo, detengo toda obra pública, suspendo cualquier aumento salarial, dejo de subsidiar el transporte y que llegue a 1000 pesos el boleto, no hago mas pavimento, no inauguro ni un centro mas de salud, los cierro y que vayan todos al hospital, no se coloca mas un plantin, no se reparan más calles de ripio, cierro el laboratorio, el centro de especialidades médicas, defensa civil, no más plazas y paseos, bicisendas, muro costanero, no hago más nada y así tendría a los concejales felices. Porque ellos también han sido votados por el pueblo.

Aquí abajo, el comunicado de la Municipalidad de Rio Grande, informando que el intendente, dejó su discurso por escrito y se fue del IPRA, lugar absolutamente inapropiado para un acto de estas características, para volver a sus tareas.

LUEGO DE UNA HORA DE ESPERA, EL INTENDENTE PRESENTA SU BALANCE DE GESTIÓN DE FORMA ESCRITA

Después de una espera de más de una hora debido a la sesión especial bochornosa en el Concejo Deliberante, el Intendente Martín Pérez decidió presentar su balance de gestión por escrito.

La tensa situación entre trabajadores y ediles durante la sesión influyó en esta decisión, tras haber aguardado la comisión de recepción por más de una hora.