CONCEJO DELIBERANTE RÍO GRANDE Licencia de Conducir

Recordemos que el proyecto de ordenanza presentado por FORJA fue aprobado por la mayoría de Concejales de la ciudad de Río Grande, en la primera sesión extraordinaria realizada días atrás. La norma aprobada persigue que el requisito de libre de deuda de impuestos deje de ser obligatorio para los vecinos cuando concurran a tramitar la licencia de conducir o su renovación. Pero desde el Municipio de Río Grande adelantaron que vetarán la norma.

El concejal Runin, manifestó que: “Si el Municipio veta el proyecto de ordenanza de no exigir el libre de deuda para conducir, cometerá un error”. En esa línea el concejal recordó los argumentos vertidos oportunamente aquél día de la sesión “Es importante recordar que la licencia de conducir nació a lo largo de la historia como una concesión administrativa del Estado para poder disminuir los accidentes y la siniestralidad vial, con lo cual su otorgamiento está fundada en razones principalmente de seguridad vial y de circulación”.-

En esa línea el concejal puntualizó “Seguir exigiendo el libre de deuda municipal para sacar el carnet de conducir o renovarlo, sería un error porque persigue un fin meramente recaudatorio que no tiene nada que ver con el derecho a circular, con lo cual nuestros vecinos no tienen porque presentarlo”, al tiempo que aclaró “El proyecto instado desde FORJA persigue que no se pida más a los vecinos el requisito de libre de deuda de impuestos para tramitar el carnet de conducir, exclusivamente impuestos municipales, más no de multas, dado que ese recaudo obedece a una cuestión propia del Juzgado de Faltas ajeno a este proyecto”.-

Respecto del sentido de la medida, el edil de FORJA manifestó en una entrevista que “es una medida profundamente social a favor del vecino, ser contemplativo, solidario con el vecino, sobre todo ante un contexto económico social complejo difícil”.-

Por su parte, al ser consultado en relación a la normativa municipal vigente, el edil destacó por la TV Pública Fueguina que, “Hemos decidido analizarlo y estudiarlo en profundidad a este tema, y nos hemos encontrado con que no existe ninguna norma a nivel municipal que estipule la exigencia del requisito al momento de tener que hacer el trámite de obtención de la licencia de conducir o su renovación” – y continuó – “De manera de que si no existe en todo el orden jurídico municipal una sola norma que exija ese requisito, hay que corregir la situación, y el momento oportuno es ahora” – reiterando – “sobre todo en este contexto económico que es difícil, ponernos del lado del vecino, y justamente darle la posibilidad de que cada vez que se acerque al municipio a realizar el trámite de la licencia de conducir no tenga trabas y no se le exija más el requisito del libre de deuda de impuestos municipales”.