LLA: Ahora contra los artistas o como retroceder 30 años violando de derechos básicos.

Por Armando Cabral

Cosquín 11/02/2024.- El trapero se presentó en la primera fecha del festival y reversionó la canción “Sr. Cobranza”, de la Las Manos de Filippi, pero que popularizó Bersuit Vergarabat. “A Caputo en la plaza lo tienen que matar”, arremetió. En los 90 el tema fue un éxito, pero no hubo denuncias o aprietes a los artistas, 30 años después el mismo tema con una estrofa cambiada, es óbice para una denuncia penal, no escucharon a Lali Esposito o no entendieron la letra, lo que es muy grave, porque se pregunto en su show, ¿Quiénes son? y «yo no vivo del estado».