LU 87 Canal 11 de Ushuaia, premian a responsables de un cumulo de irregularidades.

Basado en pruebas documentales, es que publicamos esta información, mas fuentes altamente confiables de Canal 11 de Ushuaia, dependiente de la secretaria de medios del Gobierno de la Provincia, donde se han encontrado datos que, pueden considerarse como preocupantes y que obviamente no han sido tomadas en cuenta a la hora de premiar con cargos en la administración publica a quienes han sido los responsables.

Responsables por ejemplo del absoluto abandono de la emisora, al punto que, como ya publicamos en este medio, sus instalaciones se mostraron inundadas, desprovistas de energía eléctrica y gas, por lo que la programación debió producirse en un quincho.

Pero los problemas no son nuevos, el 6 de octubre de 2022, el Tribunal de Cuentas de la Provincia mediante la resolucion 243/22 dio ingreso a una denuncia anónima por una “presunta malversación de fondos en la televisión pública fueguina”. La denuncia provenía de la Fiscalía de Estado a cargo, Virgilio Martínez de Sucre.

No obstante, la primera denuncia, posteriormente ingreso otra de similares características, esta vez el 18 de octubre de 2021, también al Tribunal de Cuentas, pero esta vez impulsada por el Fiscal Adjunto Maximiliano Tavarone, que dio origen a las antes mencionada por el Supuesto pago de indebido de horas extras, a personal de TVP no alcanzados por el convenio colectivo de trabajo 131/95.

También se sumó a esta, otra denuncia recibida por correo electrónico en la Fiscalía de Estado, otra del 21 de octubre de 2021, solicitando que se investigue a la emisora por excesos en los nombramientos de operadores de sonido, lo que traería aparejado el pago de haberes y la percepción del 38% al básico estando en licencia y en contravención con lo previsto en el articulo 22 del convenio colectivo del rubro.

LAS DENUNCIAS SIGUEN Y NUNCA SALIERON A LA LUZ.

El 29 de octubre de 2021 ingreso la nota FE 239, enviada al Tribunal de Cuentas por el Fiscal Adjunto, esta vez respeto de posibles beneficios posiblemente injustificados que estarían recibiendo, determinados empleados sonidistas en el canal de Televisión estatal.

Por esta razón el TCP solicitó al canal de la televisión pública que enviara a ese órgano de control, los recibos de haberes de los últimos 6 meses del personal que reviste como jefes y sub jefes de sección, que conforman el escalafón superior y todo cargo que integre la estructura administrativa del ente.

Para que la Televisión Publica Fueguina, informe si tiene problemas de infraestructura, o las condiciones que, según la normativa aplicada al sector, habilita a que el operador de sonido deba realizar alguna tarea de manera simultanea que justifique, un incremento en su remuneración.

Solicitar a la Televisión Publica Fueguina, que remita copia certificada de los recibos de haberes de los agentes que cumplen la función de sonidistas a fin de verificar la percepción del suplemento indicado.

Los controles también dieron cuenta que la oficina destinada a los sonidistas tenia 5 metros cuadrados y no estaba permitido por el código de edificación, concluyéndose que no era apto para el trabajo porque el ancho no permite el paso de personas, por el uso de las sillas, no se podían usar 2 a la vez. Solamente la consola ocupaba el 50% del espacio calificado como cubículo por los veedores actuantes, el espacio sugerido es de 8 metros cuadrados por persona.

MUY GRAVE, FUNCIONARIOS QUE COBRARON DINERO DE LOS TRABAJADORES.

Como si todo lo descripto hasta ahora no hubiera sido suficiente, el Tribunal de Cuentas, a través del Auditor, Dr. Sebastián Osado Viruel, expresó que, la acción de recupero de las sumas indebidamente abonadas, en cabeza de este tribunal, no tendría como destinatarios, a los agentes que las hayan percibido, sino a los funcionarios que procedieron a su incorrecta liquidación, como estipendarios del estado provincial, en el marco de competencia que atribuye a este órgano de control, la Ley 50.

Por todo esto se decidió iniciar una información sumaria a la Dirección de LU 87, Canal 11 de Ushuaia para que se identifique a los que cobraron fondos indebidos por horas extras, estando de licencia, o en feriados.

Esta es solo la primera parte de todas las irregularidades descubiertas dentro de la TVP de Ushuaia bajo la dirección Paula Daniela Arruda y vicedirección de Mauro Omar Bianco, quienes ahora han sido premiados con otros cargos dentro del mismo gobierno provincial, la primera como Directora Provincial de Difusión Políticas de Gobierno y el segundo como Director Provincial de Estrategias de Comunicación digital.

Según las mismas fuentes consultadas, todo esto fue “frizado” por el ejecutivo provincial y evidentemente no se tomaron acciones sobre ninguno de los responsables.

CATARATA DE NOMBRAMIENTOS EN LA CASA DEL PINGUINO.

Según las fuentes consultadas, en los últimos días, se esta dando otra situación preocupante y se trata de una catarata de nombramientos de personas que nadie sabe de donde provienen, pero los rumores señalan que serian cercanos al ex Secretario de medios, de la provincia.

