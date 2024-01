FORJA ACOMPAÑO EN TIERRA DEL FUEGO LA PROTESTA POPULAR EN CONTRA DE LAS POLÍTICAS DE AJUSTE DE MILEI

“Hoy el pueblo de Tierra del Fuego se manifestó en las calles. Desde FORJA participamos junto a nuestros militantes y demás organizaciones gremiales, políticos y sociales llevando un claro mensaje de rechazo las propuestas del DNU y Ley Ómnibus que Milei y su gobierno pretenden imponer” dijo el Legislador y Presidente de FORJA en Tierra del Fuego, Federico Greve.

“Esta manifestación representa un llamado a la unidad y a la participación ciudadana en la toma de decisiones importantes para el país. Es esencial garantizar que el bienestar de todos los ciudadanos esté en el centro de las políticas gubernamentales” agregó.

En este sentido, señaló que “el DNU y Ley Ómnibus nos generan preocupaciones significativas. Uno de los aspectos más problemáticos es el limitado tiempo disponible para analizar y discutir las propuestas, pero más grave son los aprietes para que sea aprobada lo más rápido posible”.

“Esta batería de medidas que pretenden aprobar contiene cientos de artículos elaborados en tiempo récord. En estos artículos sólo proponen recortes salvajes, quita de derechos, y la eliminación de conquistas obtenidas de las luchas de los trabajadores. Por otro lado, vemos una falta de transparencia en el proceso de elaboración de estas medidas de política pública que claramente comprometen la confianza del sistema democrático y vulneran la integridad de nuestras instituciones” consideró Greve.

Por otro lado , recordó que “ya hemos sido testigos de los modelos liberales de derecha son capaces de hacer en Tierra del Fuego. Lo vivimos con Macri quien casualmente forma parte de este Gobierno de Milei, que prometió que el costo lo iba a pagar la Casta. Vemos que todas las medidas que tomaron afectaron a miles de argentinos, los empobrecieron y solo beneficiaron a sus amigos de la Casta. Pretenden quitar subsidios, como el gas, en una provincia que por su características geográficas es vital, pretenden vender nuestras tierras a extranjeros vulnerando nuestra soberanía, viven atacando el subregimen Industrial, y podríamos seguir con un montón de puntos más”.

El presidente de FORJA sentenció: “Le decimos NO al DNU le decimos NO a la Ley Ómnibus. NO a cualquier política de ajuste. Pedimos que se garantice una toma de decisiones responsable y participativa. No vamos a rifar nuestros recursos ni el futuro de nuestros hijos”.