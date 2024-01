Confirman tres feriados turísticos y Argentina tendrá siete fines de semana largos en 2024

Elecciones 2023: El susto inolvidable.

Rio Grande 23/10/2023.- Aunque no lo reconocerán nunca, millones de argentinos que el pasado domingo votaron a Sergio Massa, le deben este triunfo parcial a la estrepitosa aparición de Javier Milei. Aquí a explicación de un fenómeno que no se analiza por cuestiones que desconozco y tampoco me importa, y que dejar pasar por alto, en mi opinión, es subestimar al electorado.