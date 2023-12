¿Todavía creen que hay que seguir esperando? o vamos por la coronación del rey de las pampas.

Cuando todavía hay quienes dicen que hay que esperar, déjenlo gobernar, solo lleva 13 días de gobierno y otra sarta de banalidades, el presidente electo avanza en todos los frentes quitando derechos, derogado leyes, avanzando sobre los derechos laborales, derogando la ley de tierras, el derecho a asamblea y hasta prohíbe hacer horas extras en el trabajo.

Como si no fuera suficiente y después de devaluar el 118%, aumentar los combustibles un 60 % en dos semanas, los alimentos hasta un 100, % los medicamentos, algo parecido, muchos se atragantaron de DNU y otros ya están jugando abiertamente para las derecha mas reaccionaria, con comentarios del tipo, » los que nos trajeron hasta acá fueron ellos», » no quieren trabajar en el verano», «pretenden coimas», y los ignorantes se enganchan en estas cosas y las repiten como loros, convirtiéndose en fundamntadores de Tik Tok. o apologistas de Instagram, sin siquiera tener algún pálido conocimiento de la historia reciente de argentina.

Baste decir que el comunicado N°1 de la Junta Militar que dio el Golpe de 1976 en argentina, es casi idéntico al DNU de Milei.

Comunicado N° 1 de la Junta de Comandantes

en Jefe de las Fuerzas Armadas, luego del golpe

de Estado contra el gobierno constitucional de

María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo

de 1976

24 de marzo de 1976

Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas

Fuente

Diario La Opinión, 25 de marzo de 1976

Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra

bajo el control operacional de la junta de Comandantes Generales de las

Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto

acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad

militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar

acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la

intervención drástica del personal en operaciones.

Es tan así, que para este gobierno neofascista, tres personas reunidas en una plaza son una manifestación.

En síntesis, entre lo económico y lo político es imposible encontrar una salida, con este gobierno, que no sea exprimir una vez mas a los que menos tienen, ver como la nuevas casta se enriquece mas, los grupos económicos se enriquecen mas y hasta los propios, los que le hacían campaña hace dos meses ya no quiere saber mas nada con defender a un personaje digo de The Wall, el film de Alan Parker, donde un delirado Bob Geldof (Pink). destruye todo empezando por el mismo. Crear un muro a su alrededor, aislarse y crear su mundo propio, sin importar las consecuencias.

Esta actitud desquiciada, tiene muchas similitudes con lo que pasa hoy, donde, evidentemente hay una realidad para quienes gobiernan y su grupo de acólitos y otra para el resto de la sociedad, es decir la nueva brecha, los argentinos de bien según su auto calificación y los que no lo somos, también según su opinión.

Por eso nos preguntamos, ¿Qué hay que seguir esperando?, a que se designe rey a si mismo, o que los argentinos de bien, lo erija como rey de las pampas, así termina de hacer lo que se le antoja con este pais.

Ellos son capaces de eso y mucho mas, con tal de mantener su privilegios de casta, como han hecho siempre.