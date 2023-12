Senadores de JxC defendieron sus dietas: «El problema del país no está en los sueldos»

En declaraciones a Radio Rivadavia, el senador del PRO Luis Juez afirmó que «el problema de la Argentina no está en los sueldos de un diputado».

Sigue el ajuste a lo Milei en Córdoba: proponen un descuento del 15% en los sueldos de los legisladores

«Hay que dar el ejemplo, pero hay que reconfigurar el concepto de la casta. El problema de la Argentina no está en los sueldos de un diputado. Durante la pandemia doné el 35% de mi salario durante un año. Ahí no está el problema. Es fácil apuntar el fusil por ahí porque no te va a defender nadie«, sostuvo el cordobés este domingo.

En sintonía con sus declaraciones, la senadora radical por Santa Fe, Carolina Losada, expresó que «hablar de números en Argentina donde un jubilado gana lo que gana no está bueno, pero yo gano muchísimo menos de lo que ganaba cuando era periodista«.

Carolina Losada advirtió que si se recortan los sueldos «los únicos que pueden ser políticos» van a ser los «millonarios o que se dedican a otra cosa al mismo tiempo».

Losada defendió la dieta de los representantes legislativos en diálogo con Neura y enfatizó que si los dirigentes no reciben sueldos, «los únicos» que podrían ser políticos serían los «millonarios».

«Lo que está mal en la política y lo que hay que recortar no son los sueldos, porque si no los únicos que pueden ser políticos van a ser aquellos que son millonarios o que se dedican a otra cosa al mismo tiempo», indicó Losada.

Y agregó que «lo que está mal y lo que hay que recortar, que para mí sí es un ajuste importante, es el tema de los ñoquis y los excesos«.

