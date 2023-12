Que el ajuste lo pague la política y los que mas tienen, no los trabajadores y los que menos tienen.

Dejar 380 mil millones de dólares de deuda, no parece merecer la mas mínima reflexión de parte de quienes gobernaron hasta hace 24 hs.

Tampoco reconocen la generación de 2 millones de pobres solo en 2023.

No reconocen el 41,3 % de pobreza en todo el pais.

Tampoco 52 % de argentinos de cero a 14 años que son pobres y de esos el 9% es indigente.

No reconocen el 140% de inflación del 2023, ni el 815 % acumulado en 4 años.

No reconocen 10 años de estanflación, inflación y recesión, que es lo mismo que decir llevamos 10 años sin crecer en ningún aspecto.

No se hacen cargo de nada, no asumen ninguna responsabilidad y se van una haciendo Fack You y el otro asegurando que «dejamos un pais de pie», no hay nada mas irreal que eso.

Todo eso que enunciamos, es lo que provocó que el pais explotara y explotó, por eso Javier Milei es presidente, según el analista Guillermo O’Donnell.

En medio de todo esto, todo comercio, remarcó y remarco hasta que se acalambraron saltando un 30 % los combustibles, 35 % los alimentos, 33 % la carne, 25 % los medicamentos y se disparó todo al hiperespacio y una vez mas a los únicos que golpea es a los que menos tienen.

El gobierno saliente, logró que en este pais las personas que tienen trabajo seamos pobres, logró que quienes tenían ahorros, los tuvieran que quemar, que aun con trabajo no se llegue al 15 de cada mes. En síntesis, los que vamos a pagar el brutal ajuste del nuevo gobierno, somos otra vez los mismos, los que laburamos todos los días y aquí es donde volvemos a lo de siempre, cambiamos de casta, pero el ajuste no lo van a pagar ellos.

Este gobierno, comienza con una deuda con proveedores nacionales e internacionales de 56 mil millones de dólares, 16 mil millones mas que lo que pidió Mauricio Macri al FMI.

Para quienes son seguidores de Javier Milei, los que pensamos así, somos anti todo, bueno, claro está que algunos seguidores de Milei, no son ni por asomo, personas de bajos ingresos, son aquellos que siempre, venga quien venga, flotan sobre la ola y surfean las crisis sin que se les mueva un pelo, pero eso si, pagan impuestos o no, y siguen adelante sin mayores inconvenientes e incluso aceptan casi mansamente lo que viene. Y seguramente los veremos haciendo negocios con los nuevos funcionarios, no tengo dudas.

Lo que viene, allá y acá, es el mas brutal ajuste de que se tenga memoria, eso dice el Presidente Electo y arrancó en su discurso diciendo que le dejaban una inflación del 15.000 %, dato suficiente como para justificar todo, la liberación del mercado es otro dato, que también mata pobres, porque en 24 hs en Rio Grande hay negocios que cerraron sus puertas por balance un lunes, hoy, también remarcaron todos los precios, lo que a la mañana valía 13.000 pesos a la tarde costaba 14.000. No hubo y no hay un solo control en los últimos 4 años, nadie se queja nadie dice nada, todo sigue igual y los trabajadores perdieron hasta un 70% de su poder adquisitivo, se dieron aumentos en bonos, sumas fijas o recomposiciones mínimas, pero la clase política siguió cobrando, se dio aumentos de no menos del 10 % al básico sobre sueldos de 2 millones de pesos, hasta los 6 millones de pesos y ni se les ocurre pensar en ajustarse un centavo sus dietas.

La justicia o Tribunal de Cuentas, tienen mas presupuesto que los municipios, comparando cantidad de empleados, han designado personal a diestra y siniestra, todos conocidos, amigos o familiares, incluso familiares de funcionarios del gobierno, esto luego de perder las elecciones nacionales.

Como si no fuera suficiente, en el primer mensaje quedó claro que entre las primeras medidas a tomar está la quita de beneficios fiscales a la industria, esto sumado a la desaparición de la secretaria de comercio, y con el dialogo con la provincias a cargo de Toto Caputo,, creo que hay que decir que si no se entendió que Tierra del Fuego esta en problemas, es porque no se ha entendido nada.

Ya lo habíamos dicho antes, dejaron una bomba y el nuevo presidente viene con el encendedor en la mano, ya hay miles de despidos, ya paró la obra publica, no hay insumos para la industria, la empresa de los Caputo, Grupo MIrgor, dejó en la calle a 900 personas, que mas hay que esperar?.

Cuando hablan de esperar, a que se refieren, a que desaparezca a otra vez el empleo privado, que la primer fuente de empleo sea el estado, y que lo paguemos los laburantes. El silencio cómplice, la sumisión, la genuflexión, el desinterés, la decidía y la ignorancia nos depositaron acá, 4 años de silencio de la casi totalidad de los gremios, de hecho la calidad del empleo cayó de manera brutal, no se efectivizo personal, solo en el estado, las empresas radicadas en la Isla no lo hicieron y no hubo reclamos o se los apagaba. El resultado textiles en la calle, metalúrgicos en la calle, docentes parados, médicos reclamando pagos atrasados, corte de servicios de la obra social, falta de medicamentos, sueldos promedio de 260.000 pesos, canasta básica en Tierra del Fuego, casi un millón, de pesos, que hay que esperar, que salgamos a revolver tachos de basura?.

Claramente no soy un libertario, ni lo quiero ser, , pero tampoco un kirchenerista, negacionista de la realidad, como Alberto Fernández, o quienes lo acompañaron, y mucho menos massista, el que reventó 15 mil millones de dólares en su campaña política en medio del mas alto nivel de pobreza de los últimos 20 años.

No hay que esperar nada, que este ajuste lo pague la clase política, a ver si una vez en la vida, los que pagan son los que la tienen y no los que tenemos que salir todos los días a buscar el peso. Que paguen los que han usufructuado del estado hasta dejarlo como está, endeudado, quebrado, sin producir nada, con millones de ñoquis que ni siquiera van a trabajar, son asesores que no existen, pero se pagan, asesores que no asesoran en nada y además son empresarios como algunos de Rio Grande o Ushuaia. Adscripciones, donde quieran y las que quieran, tampoco van a trabajar pero cobran.

Esto se tiene que terminar, y debemos tener un estado eficiente, no un cumulo de capas geológicas de empleados que dejaron todos los gobiernos y no funcionan, el que no trabaja no cobra y fin, esto no puede seguir así, y lamento mucho que miles de quienes votaron a MIlei hoy vean que a los primeros que castiga es a ellos, esto es argentina y en este pais algunas cosas nunca cambian.

Armando Cabral