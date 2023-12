EL INTENDENTE WALTER VUOTO ENTREGÓ 20 NUEVAS LICENCIAS DE TAXIS

La ceremonia se realizó en el Centro Cultural ACTUAR y junto al intendente estuvieron el secretario de Gobierno, César Molina; el presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis, Fabián Lara; y Marcelo Abrigo, integrante de la comisión directiva de la entidad.

El jefe del Ejecutivo municipal remarcó que “tomamos la decisión de adjudicar 20 licencias nuevas de taxi y realizar el llamado a licitación de otras 10, con la finalidad de fortalecer el transporte regular en la ciudad”.

Además, planteó que “en tiempos donde UBER se quiere instalar de manera definitiva en la ciudad estas medidas apuntan a fortalecer el transporte regular y legal en Ushuaia. Hay un compromiso de este Ejecutivo de no permitir la instalación de UBER el cual se refleja en estas decisiones; y es entre todos que vamos a lograr sostener las fuentes de trabajo que históricamente han tenido los trabajadores del volante”.

“Se ha dicho mucho sobre UBER –continuó-, y quiero aclarar que nuestra postura desde un primer momento fue contra la multinacional”, y recordó que “a mí me llamó el entonces presidente Mauricio Macri en persona para que habilitara UBER y ante ello metimos la primera ordenanza para prohibir UBER, Ushuaia fue la primera ciudad del país en la que se prohibió”.

“Ahora vuelven a la carga y se discute esto del Estado sí o no; el Estado debe regular y a partir de ello el año pasado recuperamos derechos que la Asociación de Propietarios de Taxis habían perdido en 2001, y detrás de la recuperación de esos derechos hubo una decisión política para que sus familias”, amplió.

Vuoto sostuvo que “cuando algunos hablan deliberadamente de lo que significa UBER es importante saber explicarlo; UBER es ilegal y el Municipio tiene su Carta Orgánica y autonomía para dictar sus propias normas, y hasta que el Concejo Deliberante no cambie la normativa que regula el transporte UBER es ilegal”.

En ese sentido, dijo que “el Estado es el que regula, el que da garantías, el que da las licencias y el que define que hoy estos beneficiarios sean titulares”, y si se desregula el transporte “nadie va a llegar a cubrir los costos y se van a destruir los puestos de trabajo que se generaron durante años”.

Para el intendente, “esta entrega de títulos lleva mayor tranquilidad a los trabajadores del sector sin descuidar el carácter de servicio regulado por el Estado municipal y genera un impacto directo en la vida de los licenciatarios”, ya que “a partir de aquí cada licenciatario y licenciataria asegurará su fuente de trabajo y la de su familia, y esto es posible a partir de una decisión política”.

“Me pongo a disposición para dar las charlas que haya que dar con cada vecino y con cada trabajador sobre lo que significa una multinacional como UBER manejando el transporte de una ciudad”, concluyó Vuoto.

Por su parte, César Molina destacó que “esto es la concreción específica de compromisos que esta gestión ha asumido, que Walter desde su persona y desde su función como intendente y como convencional también el año pasado, fue asumiendo” ya que “tiene muy claro que el transporte que la ciudad quiere es un transporte que se regule, es un transporte que nos dé certezas y garantías de saber que quienes están al frente del volante son vecinos de la ciudad, son vecinos que comparten y se han criado y han estado también toda la vida en la ciudad”.

En tanto, el titular de la Asociación manifestó que esta entrega de nuevas licencias “es un reconocimiento al trabajo de muchos taxistas de la ciudad” y también “viene a combatir lo que tiene que ver con el trabajo ilegal”.