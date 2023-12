Efecto Milei, negocios de Rio Grande cierran por remarcación de precios, aumentan transporte, energía y gas

Rio Grande 13/12/2023.- Esta mañana varios negocios, en particular los corralones de materiales cerraron sus puertas por remarcación de precios, también se sumaron algunas ferreterías de distintos puntos de la ciudad. La media se tomo luego de los anuncios del Ministro de Economía Luis Caputo.

Los anuncios del Ministro De Economía de la Nación, Luis Caputo, tuvieron un efecto inmediato, en todo el pais.

Corralón de Materiales cerrado por remarcación de precios.

Además de los achiques anunciados en distintas provincias, incluida la nuestra, el sector privado recibió de lleno el golpe de los anuncios y desde primera hora de hoy cerraron sus puertas y comenzaron a remarcar en función del precio del dólar oficial a 800 $, una devaluación del 54 % y un dólar blue sin techo.

EL mensaje fue tan claro como abrumador y entre los que mas preocupan a los fueguinos, donde Milei recibió un 52 % de los votos, lo votó toda la provincia, menos en nuestra cuidad, donde perdió por estrecho margen.

Pero los efecto no solo se verán reflejados en un desproporcionado aumento de los precios, por ejemplo, alimentos donde ya se remarcó hasta 2 veces por día en la ultima semana, sino también en las electrónicas y textiles, a partir de la apertura de importaciones, «Cualquiera puede importar lo que quiera», dijo Caputo entre sus anuncios, esto es un golpe directo al Subregimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego. Porque aun pudiendo importar no hay dólares para pagar insumos, hasta que no se paguen los 56 mil millones de dólares que se le deben a los proveedores.

Tampoco es una fantasía que el presupuesto nacional queda en los mismos valores de 2023, lo mismo que un congelamiento, por lo tanto las provincias recibirán los mismos montos que el año pasado, eso significa, perdida del valor adquisitivo del salario, por congelamiento y reducción del consumo.

Si a eso le sumamos, la quita de subsidios al transporte, otro aumento, en este caso de los pasajes de transporte publico, los sectores mas afectado vuelven a ser los de menores ingresos.

Y siguen las malas noticias, también se quitó el subsidio a la energía, es decir que el gas, y la electricidad vuelven a aumentar, como ya sucedió este lunes con el agua en Ushuaia que aumentó 117%.

Es decir que el sector privado decidió aumentar todo, y el estado también, a partir de los anuncios de Luis Caputo, el estado recaudará imponiendo mas carga fiscal, los privados aumentando costos y los trabajadores seguirán con los sueldos congelados al menos por los próximos 6 meses o un año.

Vamos derecho a estrellarnos contra una pared, sin fondos, endeudados, sin acceso a crédito internacional, cero seguridad jurídica y ahora comienzan las decepciones y los arrepentimientos porque el ajuste sobre el sector político no alcanza y esto lo pagamos los trabajadores.

Lo que se avizora, es una estanflación por tiempo indeterminado y un aumento de la pobreza, por todos los datos aportado que pagaran la clase media y los trabajadores.

En síntesis es mas de lo mismo, solo que ahora sabemos que que vamos a estar mucho peor económicamente que lo que ya estábamos. .

Ferreteria cerrada hoy miercoles.