«Después del 10 de diciembre las provincias recibirán lo que les corresponde por coparticipación, ni un peso mas»

El senador, Pablo Blanco, JXC, en dialogo con «Resumen Económico», se refirió a los despidos, suspensiones, caída de contratos y retiros voluntarios que se están efectivizando en todo el pais en general y Tierra del Fuego en particular y al respecto sostuvo que «no me cabe ninguna duda que esto s producto de la política económica, donde las empresas no pueden acceder a insumos para producir, esto es lo que hace que se de esta situación. Las empresas no pueden producir si no tienen los insumos y no pueden adquirir la materia prima porque no están los dólares y esta deuda con los importadores que el Banco Central tiene, y los proveedores habrán dicho que si no les pagan no hay insumos».

Blanco destacó que algunos ya responsabilizan a al gobierno electro de esta situación, cuando en realidad la responsabilidad es del actual gobierno, que va a asumir el 10 de diciembre, pero heredó estas dificultades y las empresas de Tierra del Fuego, mas que nunca, porque trabajan con insumos importados».

Respecto de la deuda con importadores y las autorizaciones de las SIRA, (sistema e importaciones de la republica Argentina) que autorizó el gobierno nacional en la ultima semana y que alcanzaron un monto total de 50 mil millones de dólares, el senador sostuvo que, «El endeudamiento que tomo Mauricio Macri con el FMI, es la excusa que utiliza el actual gobierno como caballito de batalla, pero yo que formo parte de la Comisión de la Deuda Externa Argentina, le puedo decir que Macri entrego el pais con una deuda de 310 mil millones de dólares y hoy estamos en 450 mil millones de dólares, esto en 4 años y se les acabo el ah pero Macri, porque a mi me consta que no pagaron un centavo de la deuda externa. El gobierno actual firmó un acuerdo por 45 mil millones y Macri tomó 40 mil millones de dólares de deuda».

Finalmente y en cuanto a la quita de impuesto a las ganancias a nivel nacional y que fue aplaudida con bombos y platillo, mientras algunos «Decíamos que iba a tener inmediata implicancia en la recaudación, porque implicaba un recorte de ingresos y los gobernadores aplaudieron las medidas que tomaba Sergio Massa, bueno, ahora están desesperados para que se les compense lo que perdieron, porque tienen dificultades para pagar salarios, la verdad tarda un poco pero sale a la luz «..

En el caso de Tierra del Fuego, era todo perdida, porque es quita del impuesto a las ganancias no beneficiaba a nadie porque Tierra del Fuego no tributa ese impuesto, era pura y exclusivamente perdida. Mas de 1500, 1600 millones de pesos por mes, son entre 22 mil y 24 mil millones de pesos anuales.

Ahora, los gobernadores están solicitando que se les compense pero cuando se propuso, todos apoyaban y nos criticaban a quienes nos oponíamos también, agregó el legislador.

Por ultimo y respecto del envió de 230 mil millones desde el gobierno nacional para pagar salarios y aguinaldo, Blanco adelantó que «esto alcanza para este mes, y después del 10 de diciembre el próximo gobierno dijo que no hay mas emisión, no hay mas transferencias, que las provincias van a recibir lo que les corresponde por coparticipación, lo que significa que se van a ver seriamente perjudicadas, como Buenos Aires, Santa Cruz y El Chaco que eran las provincias mimadas del ejecutivo nacional».

Fuente Resumen Económico, Radio Provincia