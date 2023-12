Carta a representantes de Tierra del Fuego en el Congreso Nacional.

*Es inconstitucional: Los artículos que constituyen la normativa del ejecutivo carecen de los requisitos que dispone el artículo 99° de nuestra Constitución Nacional, que establece que: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. Reconocemos que no hay circunstancias excepcionales para que se produzca este decreto, y demandamos que las modificaciones y derogaciones sean tratadas por el Poder Legislativo.

*Atenta contra derechos laborales: El DNU presentado por el Ejecutivo deroga los artículos 8° a 17 y 120, inciso a), de la Ley N° 24.013 de “Empleo”. Los Art. 8 a 17 regulan multas, indemnizaciones y sanciones por el empleo no registrado y obligaciones de los empleadores como contribuciones y aportes al Fondo Nacional de Empleo. Esto deja a las y los trabajadores sin la posibilidad de seguros por desempleo, vulnerables frente a despidos injustificados y sin posibilidades de reclamo en caso de ser trabajadores/as no registrados/as. Esto afecta tanto a quienes trabajan en la ciudad como en el sector agrario y a trabajadores/as de casas particulares e implica un retroceso en materia de derechos laborales.

*Desprotege nuestras economías: La desregulación de la economía con la derogación de la Ley de Abastecimiento N° 20.680 y la Ley de Góndolas N° 27.545 afecta directamente a nuestros bolsillos, y no mejora la situación inflacionaria, sino que la empeora. Este DNU además atenta contra la producción nacional e impacta en las economías regionales con la apertura del mercado y la desaparición de las sociedades mixtas y las sociedades del Estado. En Tierra del Fuego ya vimos cómo la apertura indiscriminada de las importaciones arruinó la industria nacional y esto no debe volver a pasar.

*Regala nuestra soberanía: La Ley de Tierras N° 26.737 prohíbe la extranjerización de las tierras de nuestro país, estableciendo límites porcentuales para su venta a capitales extranjeros. Su derogación “para promover las inversiones» no hará más que posibilitar la compra de grandes hectáreas por parte de estos, lo cual afecta no solo a las tierras sino también a los cursos de agua que se encuentran en ellas. La concentración de grandes territorios en manos extranjeras pone en serio peligro nuestra propia soberanía, atentando contra la protección y el cuidado común que deberíamos promover para con nuestros lagos, ríos, lagunas, hielos, turberas, humedales, etc. Esto, sumado a la derogación de la Ley de manejo del fuego N° 26.815, que sanciona a quienes incendien tierras de manera intencional, habilitará dramáticamente las posibilidades de que sucedan, en efecto, incendios, que permitan cambiar indiscriminadamente el uso del suelo en el corto plazo. Hace exactamente un año en nuestra isla se incendiaba el bosque de Tolhuín en una de las catástrofes socioambientales más enormes que atravesó Tierra del Fuego. Sus consecuencias produjeron una degradación en el ecosistema de una magnitud insoslayable. Les pedimos que rechacen este DNU porque no queremos que haya impunidad para quienes queman nuestros bosques, ni queremos perder el acceso a nuestros ríos y lagos.