Se cumple un mes de la muerte del senador nacional Matías Rodríguez, abrumador silencio.

Rio Grande 18/11/2023.- A un mes de la muerte por autodeterminación del Senador Nocional, Matías Rodríguez, hay un abrumador silencio, no solo en la justicia, sino en todo el arco político de la provincia.

E 18 de octubre en su domicilio de la Ciudad de Ushuaia, era hallado sin vida el cuerpo del Senador nacional, Matías Rodríguez, un hecho que sacudió, todo el espectro político provincial y nacional y conmocionó a toda la sociedad. Hasta hoy no se saben de manera oficial, cuales fueron las causas que provocaron esta trágica decisión.

En medio de este panorama, oscuro, el único que recordó a Rodríguez a un mes de su desaparición física fue el senador pablo Blanco, quien hizo mención al trágico hecho señalando en su red Facebook: «Matías: a 30 días de que te fuiste me sigo preguntando qué pasó. Qué hay detrás de tu suicidio. Hay muchas cuestiones extrañas que no me cierran y deben ser aclaradas. Es tan raro el silencio que hay alrededor de lo que pasó que ya aturde. Ojalá pronto sepamos la verdad».

Hasta el momento la justicia no ha informado, que fue lo que realmente pasó, no se sabe nada de una valija que supuestamente tenia el senador, y según los observadores, aun deberían llamar a mas testigos que fueron protagonistas en esta historia.

Finalmente y por desmanejos en el Concejo Deliberante de Ushuaia, aun no se ha confirmado si la remplazante de Rodríguez en la Cámara Alta del Congreso de la Nacion, Cristina López, aceptará o no ocupará la banca por los dos años que le reataban de gestión al senador fallecido