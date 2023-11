Radar Inglés en TDF: Los centros de veteranos de Guerra de Ushuaia y Río Grande, abandonaron el CAOCM (Observatorio cuestión Malvinas)

Luego de que el Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas en la sesión pasada adherir a los fundamentos de la minuta de comunicación presentada por el Concejo Deliberante de Río Grande, la Resolución del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia y a la Resolución del Concejo Deliberante de Tolhuin sancionado fecha 1 de septiembre de 2023, llamativamente los Centros de Veteranos de las 2 ciudades renunciaron al Observatorio Cuestión Malvinas.

Luego de las renuncias y fundamentos poco claros y que rondan más cuestiones internas sin resolver entre los mismos veteranos de guerra y la complacencia manifiesta con el poder ejecutivo frente a los hechos gravísimos sucedidos en Tolhuin, los Integrantes de los Centros de Río Grande y de Ushuaia, asistieron a una reunión de la Comisión Nº 7 de la Legislatura provincial, que preside el miembro de la RAP Federico Sciurano. con un «Proyecto de modificación» de la Ley provincial 836.

La escueta y tendenciosa gacetilla de prensa difundida por el legislador Sciurano, dice que la convocatoria se realizó «con carácter informativa», donde presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley provincial Nº 836, y también detallaron los motivos por los cuales, ambas instituciones, decidieron dejar de pertenecer al Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas.

¿Cuáles son las modificaciones que quieren plantear los centros de veteranos a la Ley que le da vida a un cuerpo colegiado que trata la cuestión Malvinas en un ámbito plural de debate de múltiples espacios políticos? o ¿Molesta la pluralidad de voces con respecto a las propuestas que se elaboran y debaten en el CAOCM?

Todos son interrogantes que hasta el momento no fueron expresados en el seno del Consejo Asesor, Observatorio Cuestión Malvinas, simplemente, dijeron fuentes oficiales, «Pegaron el portazo y se fueron».

Lo llamativo de todo esto es la «ferviente y casi inexplicable postura de los centros de Veteranos de no emitir ningún tipo de manifestación con respecto al Radar Inglés instalado en Tolhuin por parte del CAOCM» confiaron asesores que firmaron la resolución final.

Contradicciones en la Actitud de Centros de Veteranos de Guerra de Malvinas de Tierra del Fuego

En las últimas semanas, se ha suscitado una controversia en torno a la actitud de algunos Centros de Veteranos de Guerra de Malvinas en Tierra del Fuego. Por un lado, han decidido renunciar al Consejo Asesor Cuestión Malvinas, un ámbito de debate natural creado por ley para discutir temas relacionados con la causa Malvinas. Por otro lado, estos mismos centros parecen pretender apropiarse de la causa Malvinas, actuando como si fueran los únicos dueños legítimos de esta importante cuestión, descalificando a los demás integrantes y participantes en el proceso de debate y toma de decisiones.

Todo esto por las declaraciones expresadas en la misma gacetilla del Legislador: «En tanto, comentó que decidió retirarse de ese encuentro dado que, “sin la participación de los ex combatientes la labor de la Legislatura no tenía razón de ser, y a partir de ahí me reuní con los Veteranos de ambas ciudades en Río Grande”, comentó Sciurano.

Según compartió, entre los motivos expresados por los hombres que participaron de la Gesta de Malvinas, se ubicaron: «La pérdida de la esencia por los cuales el Observatorio fue creado, y actitudes violentas de algunos miembros que hoy están habilitados por esa Ley»

¿Que pretenden algunos veteranos de guerra de Malvinas, un club de amigos o un Observatorio donde se debatan ideas?

Esta postura resulta altamente contradictoria. Al renunciar al Consejo Asesor Cuestión Malvinas, un espacio establecido precisamente para fomentar el diálogo inclusivo y la diversidad de opiniones, estos centros de veteranos parecen estar cerrando las puertas al intercambio de ideas y a la colaboración con otros sectores interesados en la resolución de la cuestión Malvinas.

«Lo que verdaderamente molestó lamentablemente a los Centros de Veteranos es que se haya resuelto aconsejar al poder ejecutivo que se inicie una comisión investigadora en la legislatura que preside Sciurano que está brindando un blindaje político al poder ejecutivo cómplice al permitir la instalación del Radar Inglés en Tolhuin, y pareciera ser que si ellos no estan de acuerdo invalidan cualquier iniciativa como si la causa Malvinas fuera de su propiedad»

Efectivamente, en la última Sesión del Observatorio Cuestión Malvinas realizada de manera mixta, es decir presencial y virtual, el cuerpo colegiado votó por unanimidad:

Artículo 1º: Adherir a los fundamentos de la minuta de comunicación presentada por el Concejo Deliberante de Río Grande, con fecha 29 de septiembre; la Resolución 158/2023 del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia dada en Sesion Especial fecha 29/09/2023,y el Asunto N° 519/2023 del Concejo Deliberante de Tolhuin sancionado fecha 1 de septiembre de 2023.

Artículo 2º: Comunicar al Sr. Gobernador, Concejo Deliberante de Tolhuin, Concejo Deliberante de Ushuaia, Concejo Deliberante Río Grande y al Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego A e IAS.

Todo indica que el resultado de la votación no fué del agrado de los Presidentes de los Centros ya que rápidamente abandonaron el CAOCM y salieron disparados al despacho del Legislador Sciurano intentando modificar la Ley 836 de creación del Observatorio Malvinas, realmente inentendible.

“Durante la gran mayoría de las sesiones nos hemos encontrado con planteamientos, cuestionamientos y exposiciones banales que no han sumado a tomar acciones concretas; por el contrario, han malogrado dichas sesiones, desanimando a asesores y otros integrantes del Cuerpo que, en muchos casos hoy, ya no forman parte del Observatorio”. aducen increíblemente en sus argumentos.

Asimismo, indican que, “muchas veces nos hemos encontrado con propuestas que rondan más cerca de las políticas partidarias que de las políticas malvineras. Entendemos que esto no pasa por la mala voluntad de sus integrantes, sino por la orientación político partidaria o gremial, que en lo personal representan” Como si se tratara de algo malo o negativo la participación de organizaciones políticas y gremiales preocupadas y ocupadas en la Cuestión Malvinas.

«Es triste pero hay que decirlo, esto es producto del fracaso estrepitoso de la Comisión 7 que preside Federico Sciurano en la Legislatura, que como fiel representante de la RAP seguramente trajo instrucciones desde Inglaterra para entorpecer que se investiguen los cómplices de haber instalado un radar con capacidad Militar en Tolhuin y por eso se hace el boludo y mis compañeros se comportan como dijo alguien, «Susanos del Poder de turno». VGM

Es crucial recordar que la diversidad de perspectivas y experiencias es fundamental para encontrar soluciones justas y equitativas en cualquier conflicto. La exclusión de voces y opiniones diferentes solo sirve para obstaculizar el camino hacia una resolución pacífica y dialogada de la cuestión Malvinas ya que «La causa» no le pertenece a unos pocos, es una cuestión de Estado y es propiedad del pueblo Argentino, que legítimamente trabaja, propone y le dedica tiempo a desarrollar propuestas en el CAOCM más allá del respeto y el reconocimiento a nuestros héroes.

Incomprensiblemente, Los centros de veteranos solicitaron modificar la norma que crea el Observatorio en el marco de la mirada institucional que debe poseer la provincia respecto a la Causa. “Los invité para expongan formalmente los que ellos plantean. Hoy presentaron una nota donde explican su posicionamiento” dijo Sciurano

En la reunión desarrollada en el salón de Comisiones, asistieron: Raúl Villafañe, Presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas de Río Grande; y Conrado Zamora, titular del Centro de ex combatientes de Ushuaia.

«Hacemos un llamado a la reflexión a los Centros de Veteranos de Guerra de Malvinas en Tierra del Fuego para que reconsidere su postura y vuelvan a participar activamente en el Consejo Asesor Cuestión Malvinas. Instamos a todas las partes interesadas a colaborar de manera constructiva, respetando la diversidad de opiniones y trabajando juntos hacia un futuro en el que la causa Malvinas sea abordada de manera justa y equitativa para todos los involucrados» reflexionaron en la última sesión asombrados de la actitud de los excombatientes.

Recordemos que hasta el momento, no se ha llamado a una nueva reunión de comisión de la legislatura suspendida por el propio Federico Sciurano que es, insistimos el encargado de brindarle blindaje político a los cómplices de la entrega de soberanía permitiendo la instalación de un Radar con capacidad militar en la localidad de Tolhuin, No han respondido ninguna nota con pedidos de informes de Concejales, Diputados y Senadores. Una verdadera Verguenza.

