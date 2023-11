Pablo Blanco «Hay que tener un poco de paciencia, Milei aun no ha asumido y todo debe pasar por el congreso».

En dialogo con «Resumen Económico», el senador de Juntos Por el Cambio, dijo que algunos están muy apurados e incluso adelantando marchas rechazando medas que va a tomar el futuro presidente. Deberíamos ser un poco mas pacientes. Entendamos la situación que no es fácil, pero esperemos a que se haga la transición como realmente corresponde.

Blanco no deja pasar oportunidad y señaló que «no terminó la elección del domingo y parece que el presidente electo ya es responsable del desastre que va a dejar este gobierno».

Un gobierno sin mayoría en el congreso y sin gobernadores que lo acompañen.

En cuanto a el pape del Congreso Nacional, en la gestión que comienza el 10 de diciembre, Blanco destaco el rol de la cámara de diputados y el senado, donde el presidente electo no tiene cuórum propio, con 38 diputados y 8 senadores, no lograría aprobar ninguna de promesas de campaña.

Una de ellas, la privatización de YPF, o el cambio en el sistema de coparticipación, incluido en la Constitución reformada de 1994. ya que la misma solo e puede reformar con otra ley y la mayoría absoluta de los votos.

En diputados, el oficialismo UxP tiene 106 diputados, JxC en caso de permanecer unidos, 94, la Libertad Avanza, cuenta con 38, uniendo los libertarios y juntos por el cambio no se llega al cuórum propio.

En la cámara de Senadores, UxP tiene 35, juntos por el cambio 24, 26 si se suman senadores patagónicos y la Libertad avanza tiene 7 senadores, así es que tampoco tendría mayoría, ni para los Decretos de necesidad y Urgencia que deben ser aprobados por el congreso, por eso entiendo, agregó, que hay mucha ansiedad, pero paremos la pelota y veamos que es lo que se va haciendo y que es lo que se va nombrando, porque funcionarios le han nombrado a montones, de los cuales muchos parece que asumieron, pero no lo están».

Hay una constitución que hay que respetar, y el presidente electo, agregó Blanco dijo una frase muy conocida, que es, «dentro de la ley todo, fuera de la ley nada», y yo no tengo porque dudar hasta que no asuma, que no va a cumplir con la constitución y con las leyes».

Sin Gobernadores, como se discute la coparticipación

Finalmente y respecto de este tema coparticipación, quien propone que las provincias se financien con sus propios ingresos, pero aquí la constitución nacional, señala que el monto distribuir es de 54% a las provincias y 36 % a la nación, esta ley tampoco puede ser cambiada por el presidente, a no sr que se vote una ley en el congreso nacional que lo autorice, para lo que necesita el voto unánime de las dos cámaras.

Esto se modifica mediante una ley convenio a la que primero deben adherir las legislaturas provinciales, en acuerdo con los gobernadores. Pero la clausula automática en la constitución reformada señala claramente que ninguna provincia, podrá recibir menos de lo que estaba recibiendo.

Conclusión para modificar la le de coparticipación se necesitan todos estos pasos y mayoría en el senado, por lo que va a ser una larga discusión. Lo que si puede hacer el presidente electo es cortar los Anticipos del Tesoro nacional, o el pago de coparticipación discrecional».

Fuente: Radio Provincia