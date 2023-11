Las promesas de Milei a los empresarios de Tierra del Fuego, un nota que no dice nada y apoya al libertario

Pese a tener un régimen que nació en 1972 y que fue renovado hasta 2038 y a ventas muy sostenidas en este año electoral, que tomó a sus productos como refugio de valor, los fabricantes de Tierra del Fuego estaban en alerta por la continuidad de un sistema que consiste en no pagar determinados impuestos. De acuerdo a la Fundación Fundar, el sacrificio fiscal es de US$1.070 millones anuales, equivalentes al 0,22% del PBI. Estos empresarios plantearon que ya no despachan solo electrónica para consumo, sino que se han vuelto el corazón de la industria automotriz con autos que requieren de dispositivos electrónicos de punta para funcionar. Javier Milei, tan esquivo para reunirse con otras cúpulas empresarias, les hizo saber que por su filosofía todo lo que implique baja de impuesto será sostenido y se comprometió a mantener el sistema.

El abogado Juan Piantoni , ex Citibank y Prudential Seguros, se dio cuenta en 2012 por la montaña rusa que es la economía argentina, que las cajas de seguridad bancaria tenían una demanda superlativa y no alcanzaban. Trajo el negocio al país y en 2014 se convirtió en el socio fundador y director de Hausler. Luego por desavenencias entre socios decidió fundar en 2019 su propia compañía a la que bautizó Ingot en honor a los lingotes de oro. Invirtió inicialmente US$2 millones para el alquiler de cajas de seguridad privadas no bancarias de manera tradicional. La novedad es la incorporación de un sistema robotizado que permite acceder a las cajas las 24 horas, los siete días de la semana y sin interactuar con personas. En dos años, abrió seis sucursales en Microcentro, Punta del Este, Nordelta, Córdoba, Flores y Quilmes. Con capacidad de 6.000 cajas solo en su casa central, se expanden a Thays Parque Leloir, Mendoza, Salta y Neuquén. Piantoni asegura que adopta los criterios bancarios para las aperturas de las cuentas de manera de no dar lugar al lavado de dinero del narcotráfico o de otros negocios ilegales. Otra novedad: su flamante e inmensa bóveda para obras de arte.