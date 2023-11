“La 19640 debe contener a los textiles y a todos los trabajadores”, afirmó Von der Thusen

El edil del partido Ciudadanos habló y se refirió a la situación productiva de la provincia y el impacto que provoca en el empleo. Marcó el ejemplo de los trabajadores textiles, quienes recibieron la noticia de que serían incorporados a la extensión de la Ley 19640 y su subrégimen pero aún no tienen novedades de la firma desde la Secretaría de Industria.

Sobre esto comentó que “Estamos terminando el 2023 y aún hay trabajadores que viven en la incertidumbre como es el caso de los textiles que todavía esperan la firma del decreto que los incluya en la extensión de la Ley 19640. Si bien hubo anuncios por parte del Gobierno Provincial y Nacional, la formalización aún no fue firmada”.

También agregó que “por otro lado hay trabajadores de otras empresas en conflicto, tal es el caso de Digital Fueguina, Tecnomyl o Famar. Tenemos que trabajar desde todos los niveles del Estado para lograr que todos los que vivimos en Tierra del Fuego y estamos amparados por la Ley 19640 y su subrégimen contemos con todos los beneficios que la ley estipula”.

A lo que agregó que “desde el Concejo Deliberante las herramientas para generar empleo son limitadas, pero a partir de diciembre voy a trabajar decididamente desde la Legislatura Provincial para fortalecer estos sectores”.

Explicó que hay ciertos puntos sobre los que hay que trabajar para que la provincia pueda crear puestos de trabajo y garantizar los mismos. “Por un lado tenemos que trabajar para extender la 19640 por ley, para no depender del decreto del presidente de turno y, por otro lado, incluir el subrégimen al texto final de la 19640. Para esto vamos a necesitar un esfuerzo de los diputados y senadores de nuestra provincia”.

Finalmente recalcó que “la Ley 19640 debe contener a los textiles y a todos los trabajadores. Del sector textil viven alrededor de mil familias y todavía no saben si van a tener continuidad laboral. Como decía, también están los trabajadores de Digital Fueguina viviendo desde hace años con una incertidumbre total y con sus derechos laborales avasallados. Si hay empresas que gozan de los beneficios de la ley también deberíamos tener las herramientas para obligarlos a cumplir con sus responsabilidades”.