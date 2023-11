Gabriela Castillo: «seamos consientes de que es lo que está en juego a la hora de votar»

La Ministra de Obras Publicas, Gabriela Castillo, en el marco del acto organizado por FORJA en el club Sportivo, planteo dos escenarios muy diferentes de cara a las elecciones del 19 de noviembre, dejando claro que el actual gobierno es el que garantiza la continuidad de la obra publica, la inclusión para los que menos tienen y la continuidad de las políticas de estado, que, como en Ushuaia esta llevando agua y gas los barrios populares, de los que aun restan 13 a los que proveer de estos temas esenciales.

Castillo sostuvo que » cuando se habla de casta parece que se olvidan que es este modelo el que sostiene la educación publica, la salud, la seguridad y no lo que se propone desde el contrincante de Sergio Massa».

La ministra, pidió debatir la venta de órganos, propuesta por Milei y al respecto dijo,» es tremendo, se esta proponiendo el retroceso de políticas publicas que hoy son garantías. Entonces decir que un padre puede elegir, si mantiene a su hijo o no, la verdad que esto ya no debería ser tema de discusión, cuando se han establecido a nivel nacional, los limites de crianza ´para poder definir la obligaciones de la paternidad y hacerse cargo, madres y padres de esa paternidad de los hijos, no es una elección. Se definen cuestiones muy importantes».

Por ultimo destaco que hoy cuando dicen que van a tirar el Ministerio de Obras Publicas, estamos tirando la oportunidad de quienes acceden a técnicas en todo el pais, 400 centro maternales en todo el país para el cuidado de la primera infancia, de casas para mujeres en cada una de las jurisdicciones y así podríamos nombrar un montón de obras que se ponen en juego».

Audio completo de la nota con Radio Provincia,