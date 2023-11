El Tribunal de Cuentas se dio otro aumento angustiados por la inflación y devaluación.

Aduciendo la compleja situación generada por la devaluación y la inflación galopante en el pais, los vocales del Tribunal de Cuentas se dieron un aumento de un 11 % al básico, a los que se suman el gobernador, legisladores y funcionarios, pero también los empleados. El detalle está en que los tribunos van a cobrar entre 400 y 500 mil pesos, mientras que los empleados, entre 36 mil 46 mil pesos de recomposición, como si a estos últimos la devaluación e inflación no los estuviera alcanzando. Una verdadera vergüenza, el manejo feudal del órgano de control provincial.

VISTO: la Resolución Plenaria N* 185/2023; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del Visto se estableció la escala salarial

de básicos vigente para el personal de este Tribunal de Cuentas.

Que considerando el sostenido y excesivo incremento de precios en

los últimos meses, resulta conveniente establecer medidas de protección de las

remuneraciones tendientes a mantener el poder adquisitivo del personal.

Que con posterioridad al resultado de las elecciones Primarias

Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), llevadas a cabo en el mes de

agosto, se produjo un sorpresivo salto devaluatorio depreciando el valor del peso en un 18,3%, hasta las 365 (trescientos sesenta y cinco) unidades de pesos por dólar, es decir, 67 (sesenta y siete) pesos más que la semana anterior a los comicios, generando una incertidumbre hacia el futuro respecto del escenario económico que pueda producirse luego del resultado definitivo de las elecciones presidenciales.

Que resulta innegable el impacto de la devaluación acelerando la suba

de los precios, la que en muchos casos superó los índices oficiales, afectando

directamente el salario real de los trabajadores como consecuencia de la pérdida de su poder adquisitivo.

Que la medida aquí adoptada resulta del constante interés de este

|) R trabajadores del Organismo, atenuando conforme a las posibilidades el

Cuerpo Plenario de Miembros tendiente a procurar preservar los haberes de los

desequilibrio económico y financiero que se vive actualmente, el cual es de

público conocimiento.

Que conforme surge de Nota N* 1071/2023 Letra. TCP-VA,el 15 de

junio del corriente año, el Vocal de Auditoría, CPN Hugo PANI, solicitó al

Ministerio de Economía, un incremento del Inciso 1 — Gastos en Personal,

justificando el requerimiento en la necesidad de cubrir el gasto referente a futuros aumentos salariales del personal del Organismo en el presente ejercicio.

Que mediante Nota N* 1457/2023 Letra: TCP-PR, del 1 de agosto de

2023, el Vocal Abogado en ejercicio de la Presidencia, Dr. Miguel

LONGHITANO, reitera la solicitud precedentemente mencionada, requiriendo

dar al trámite Preferente Despacho.

Que por Resolución ME N* 988/23, notificada a éste Organismo el día

29/08/2023, se modifica la distribución analítica de erogaciones de la

Administración Central, Ejercicio 2023, incrementándose el Inciso 1 — Gasto en Personal del Presupuesto de éste Tribunal.

Que a través de la Resolución Plenaria N” 181/2023, de fecha

30/08/2023, se aprobó la modificación de la distribución presupuestaria de

recursos y gastos para el Ejercicio Económico 2023 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Que a través de la Nota N” 1923/2023 Letra. TCP-PL, el día 20 de

septiembre del corriente año, el Cuerpo Plenario de Miembros de este

Organismo, solicitó al Ministerio de Economía un incremento del Inciso 1 —

Gastos en Personal, justificando el requerimiento en la estricta necesidad de

cubrir el gasto correspondiente a los haberes del mes de septiembre y hasta el

mes de diciembre del presente ejercicio.

Que mediante Resolución ME N* 1117/23, de fecha 26/09/2023, se

modifica la distribución analítica de erogaciones de la Administración Central,

Ejercicio 2023, incrementándose el Inciso 1 — Gasto en Personal del Presupuesto de éste Tribunal.

Que en consecuencia, a través de la Resolución Plenaria N* 225/2023

se procedió a aprobar la modificación de la distribución presupuestaria de

recursos y gastos para el Ejercicio Económico 2023 del Organismo.

Que en virtud a todo lo antes mencionado y considerando la ejecución

presupuestaria del inciso 1 del presente ejercicio (Gastos en Personal), este

Cuerpo Plenario de Miembros considera oportuno otorgar a partir del 1% de

octubre del corriente año, un aumento equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el sueldo básico de todas las categorías; y a partir del 1? de noviembre del corriente año, un aumento equivalente al ONCE POR CIENTO (11%) sobre el sueldo básico de todas las categorías, acumulable al ajuste otorgado a partir del 1* de octubre.

Que por lo expuesto, resulta necesario instruir a la Dirección de

Administración para que proceda a liquidarlos ajustes salariales enunciados en el párrafo precedente, conforme Anexos I y II que forman parte integrante de la

presente.

Que el incremento dispuesto por la presente no incluye a los

Miembros del CuerpoPlenario.

Que la presente, se emite con el quorum previsto en el artículo 27 de

la Ley provincial N* 50, en virtud de lo dispuesto por Resolución Plenaria

N° 30/2023.

Que los suscriptos resultan competentes para el dictado de la presente,

