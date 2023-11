EL MOVIMIENTO ECONÓMICO POR EL RECITAL DE LA RENGA DEJÓ A LA CIUDAD MÁS DE 2.000 MILLONES DE PESOS Y SE EMPLEARON 600 PERSONAS DE FORMA DIRECTA PARA EL EVENTO

Desde el área de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad, se recopiló información sobre ocupación, demanda y consumo en la ciudad, con números significativos. El análisis de ingresos diarios reveló que se ocuparon alrededor de 5.000 habitaciones y 2.200 hospedajes temporales, con un total de $413.000.000 por día en hospedaje. La gastronomía también se vio impulsada, con ventas que alcanzaron los $12.000.000. El sector de supermercados y comercios de proximidad indicó ventas por $15.000.000. Además, se registraron compras en el centro de la ciudad y la utilización de diversos servicios por un valor de $18.000.000.

Destacable fue también la visita del público a destinos turísticos locales, con una ocupación del 100% en navegaciones, excursiones al Parque Nacional, el Tren del Fin del Mundo y el uso total de taxis, remises y combis, sumando más de $10.000.000.

El movimiento económico total en estos cuatro días fue más de 2.000 millones de pesos, y se emplearon aproximadamente 600 personas de la ciudad para trabajar en el evento.

El movimiento económico, segmentado por día y tipo de visitantes, se distribuyó por toda la ciudad, no solo en el casco céntrico. Los comercios de proximidad se beneficiaron considerablemente. Según la venta de boletos, llegaron 17.000 visitantes de fuera de la provincia, además de 5.000 personas de Río Grande y 3.500 de Ushuaia que compraron sus entradas con descuento a través de la Tarjeta +U.

Gustavo Ventura, secretario de turismo de la municipalidad de Ushuaia, comentó: “Primero, queremos agradecer y felicitar a la productora que apostó por traer a esta banda icónica a nuestra ciudad, asumiendo el riesgo económico y logístico que esto implicó. Estamos satisfechos con el desarrollo de este evento, que significó no solo la visita de más de 17.000 argentinos de todas las provincias, sino también de 5.000 vecinos y vecinas de Río Grande, muchos uruguayos y chilenos. Además, la transmisión del evento por la plataforma internacional de streaming Star Plus y Disney, así como la cobertura de Radio Mega 98.3, nos dio visibilidad en 24 países. Esto nos posicionó en los trending topics en redes sociales, lo que refleja la importancia de realizar estos eventos para el mundo. Acompañó el buen comportamiento general de los visitantes, lo que no es fácil con más de 20.000 personas en una ciudad pequeña como la nuestra. Se respetaron los sitios indicados para estacionar y acampar. La provincia nos informó que no hubo robos, violencia sobre la propiedad privada, detenidos ni denuncias en las comisarías”.