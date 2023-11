Carta abierta de la policía al gobernador de la provincia, prof, Gustavo Melella.

El texto de esta nota, circuló dentro de la fuerza policial, esta semana y no lleva firmas, ya que tienen absolutamente restringida la posibilidad de hacer públicos estos reclamos.

CARTA ABIERTA

AL GOBERNADOR PROF. GUSTAVO MELELLA DE LA PROVINCIA T.D.F

S____________________/____________________D.

Sr. Gobernador; nos dirigimos a Ud, como máximo responsable

del Poder Gubernamental, también a las Autoridades del Poder Legislativo, y a

todos los funcionarios competentes, asimismo a la sociedad entera de la

Provincia de Tierra del Fuego, nosotros la gran mayoría de los miembros que

pertenecemos a la fuerza policial de la Provincia, viéndonos en el

desesperante llamado de atención de toda la comunidad de la que somos

vecinos y formamos partes de este conjunto territorial fueguino, en alce de

una voz humanizada mente solidaria, abrazada por una unidad de espíritu de

camaradería, queremos transmitir nuestro profundo pesar y dolor por la

irremediables pérdidas de nuestros camaradas Sargento Jessica Barboza y

Cabo 1° Ezequiel Matías Martínez, y de todos aquellos compañeros que

hoy ya no están junto a nosotros.

Otra vez, tristemente se vuelven a enlutar las filas policiales

hallándonos perplejos por todos los desenlaces fatídicos sucedidos en nuestra

cotidianeidad de vida policial. Nuevamente somos testigos de las situaciones

caóticas acontecidas, y que más allá de las causas que fueran disparador de

las decisiones tomadas en cada una de estas personas, atestiguamos una vez

más, que el sistema de política de nuestra institución por la que somos

guiados en cada experiencia, y que debería contener y brindarnos

acompañamiento a los hombres y mujeres uniformados y a sus familias,

desde siempre demuestra precariedad y falencias que se hunden en

inoperancias los programas aparentes empleados, en referencia a casi todas

las ocasiones que dieron origen de cada situación en particular, más la

desatención y falta de amparo en las complejidades que transita el

uniformado policial en su vida diaria, abarcando la privada, como también en

su labor del servicio de la Policía.

Empodera esto una visión de profunda y sensible preocupación

de viabilizar trabajos preventivos de desarrollos humano en el ámbito policial,

y nos alerta la incapacidades corroboradas sobre las políticas institucional

poco elaboradas que desenfocalizan un abordaje adecuado y eficaz, ante las

necesidades que demanda el bienestar policial en su conjunto, y esto sucede

dado a que en las oficinas policiales de la cúpula a cargo de la Jefatura y

Subjefatura de Policía, se maniobran regularmente prácticas de gestión

deficientes, como ser la toma de decisiones injustas e incomprensibles, por

quienes deciden en los altos mandos jerárquicos, la promulgación normas

arbitrarias, la escasa consulta e interacción de procurar el diálogo

comunicacional y bienestar en los pisos subalternos por parte de los

jerárquicos dirigentes avezados por el desinterés humano, el interés

individual y la despreocupación generalizada, en suma a ello, el cambio

constante de prioridades en el servicio y la falta de administración

eficazmente imparcial, demostrando privilegios para algunos, obstáculos y

castigo para otros.

En atención de los estudios de la O.M.G (Organización Mundial

de la Salud) se definió, que en materia de la mente humana, son precursores

de la conducta suicida “la enfermedad mental”, y dentro de ello se puede

mencionar: los trastornos de estrés postraumáticos; abusos de sustancias

(alcoholismo y drogadicción); ideación suicida. No obstante a esto, también

son causas los escenarios y “factores laborales”: el acceso a las armas; la

soledad; estrés laboral; factores psicosociales (problemas domésticos).

Estas causas reales que impactan en la vida cotidiana del hombre y la mujer

policial, desde las gestiones y los controles institucionales no son tratados con

enfoque específico e intensa penetración al problema, tampoco se cultivan las

preocupaciones que merecen y la seriedad inexorable a cada situación de vida

sensible. Por tanto, si esto fuera de diferente realidad no tendríamos que

lamentar pérdidas de vidas de nuestros camaradas a lo largo de todos estos

años.

Las irregularidades visibles en la Policía Provincial, datan desde

hace mucho tiempo, y afloraron principalmente en los últimos años, ello

traduce que la gestión de política institucional, no impulsó hasta el día de

hoy, la elaboración orgánica de un mapa de acción organizado en un contexto

destinado a mitigar y contrarrestar, real y de manera eficiente, las

problemáticas existentes en la salud mental y bienestar del policía. Para

comprender esta situación coyuntural compleja y los matices del problema,

los actores políticos y la dirigencia policial deberían de asimilar sobre la

problematización, y entender que el problema como tal, se sitúa en varios ejes

centrales, los cuales se representan y se asocian a un contorno dificultoso y

conflictivo arraigado constantemente en la vida del policía.

Engendra realidad, y cierto aludir, que la incidencia de estos

ejes transversales, tienen que ser enfocados y tratados puntillosamente con la

compresibilidad profesional que exigen las diversas problemáticas enraizadas

en cada factor preponderante: “excedentes en la carga de horario

destinado al trabajo hombre y mujer” “insuficiencia de pagos de salarios

acordes a la labor y profesionalidad en el servicio policial”; “falta de

contención en la realidad demandante de solución habitacional”;

“ausencia de abordaje profundo en el bienestar saludable del policía”;

“falta de protocolo real y no aparente para acompañar al enfermo

mental”; “falta de elaboración e implementación de medidas serias de

detección y apartamiento al policía con problemas de adicciones”.

Lamentamos con hondo dolores las últimas pérdidas mortales

de nuestros compañeros, pero la situación que actualmente nos sucumbe nos

llama a la reflexión y a la toma de conciencia que amerita enfocar

sensiblemente las gravedades de los problemas que atravesamos desde hace

varios años, y esto nos lleva a expresarnos siempre en un canal de respeto y

en la voluntad de motivación de manifestarnos abiertamente, diciendo con

fuerza de voz a toda la sociedad, y autoridades funcionarias públicas

competentes:

¡NO QUEREMOS y NO ACEPTAREMOS MÁS NI UN POLICIA

MUERTO EN SUICIDIO, NO QUEREMOS MAS INJUSTICIAS DENTRO DE

LA INSTITUCIÓN POLICIAL, NO QUEREMOS MAS LA NOTORIA

COMPETENCIA Y RIVALIDAD EN LOS ALTOS MANDOS JERÁRQUICOS,

GENERANDO REPERCUSIONES NEGATIVAS EN LAS LINEAS DE

ESTAMENTOS SUBALTERNOS, NO QUEREMOS MÁS ACOSO LABORAL, NI

TAMPOCO PERSECUSIONES DE IDENTIDADES PERSONALES

(PORTACIÓN DE ROSTROS).

¡QUEREMOS UNA POLICIA DE MENTE SANA, DE HOMBRES

Y MUJERES TRATADOS EN EL MARCO DEL RESPETO Y HUMANIDAD

QUE MERECEMOS VIVIR DIGNAMENTE!

¡PEDIMOS AUXILIO, EN UN MARCO DE COMUNICACIÓN Y

DE SERIAS RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS, A TODAS LAS

AUTORIDADES DE LOS PODERES DEL ESTADO PROVINCIAL DE T.D.F,

SE ENCAUCEN LOS MECANISMOS DE SOLUCIONES IMPRESCINDIBLES A

LOS PROBLEMAS QUE NOS AFLIGEN DIARIAMENTE, Y EN LOS QUE NOS

VEMOS AHOGADOS LA GRAN MAYORIA, EN UNA VIVENCIA

DISPLACENTERAS, SUMERGIDA EN DEPRESIONES Y ALTOS NIVELES DE

ANSIEDADES, DIAS TRAS DIAS, SITUACIONES QUE NADIE VALORA

HASTA OCURRIDA LA SITUACIONES TRÁGICAS!

¡PEDIMOS, CUIDEN y PROTEJAN A SUS HOMBRES Y

MUJERES GUARDIANES DE LA SOCIEDAD, SEPAN ENTENDER QUE

SOMOS PERSONAS AL IGUAL QUE USTEDES, NO SOMOS ROBOTS

AUTOMATAS, NO NATURALICEMOS LAS CRISIS Y EXPERIENCIAS

RESIDUALES QUE EL POLICIA VIVE DIA A DIA!

ATTE. LA MAYORIA DE HOMBRES Y MUJERES

TRABAJADORES DEL SERVICIO DE POLICIAL Y DE SEGURIDAD DE LA

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.