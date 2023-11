Audio: «Estamos aquí en un momento donde hay tanta propuesta anti Argentina del lado de Javier Milei»

Estamos en la ultima semana de este proceso electoral en nuestro pais, y me parece que no es azaroso, no es casualidad que estemos acá en Tierra del Fuego, hablando de soberanía, con todo lo que eso implica, por lo que sabemos lo que significa para esta isla, para esta población que hace patria día a día poblando este rincón de nuestro pais, pero también soberanía creando las capacidades, tecnológicas, productivas, económicas, de capital humano, de nuestra población, de nuestro hermoso pueblo argentino».

Entonces, la soberanía monetaria es un elemento que contribuye mas a todo ese concepto amplio y hermoso que entendemos como soberanía, en un contexto electoral donde hay tanta propuesta anti argentina, tanta propuesta del lado de Javier Milei que va en contra de los intereses mas básicos de nuestro pueblo, de nuestro pais: