14 de noviembre-Día Mundial de la Diabetes Diabetes tipo 1: se estima que entre 800 y 1000 niños son diagnosticados por año, pero no hay datos oficiales en Argentina

En 2022, alrededor de 8,75 millones de personas en el mundo vivían con diabetes tipo 1, de los cuales 1,52 millones eran menores de 20 años. No se sabe exactamente qué causa esta afección que en Argentina representa a 1 de cada 10 personas con Diabetes.

En quienes desarrollan algún tipo de diabetes el páncreas no produce insulina o lo hace en muy poca cantidad, de manera insuficiente. Esta patología puede afectar a personas de cualquier edad, pero normalmente se diagnostica en niños o adultos jóvenes. Las personas que viven con diabetes tipo 1 necesitan la administración diaria de insulina para controlar sus niveles de glucosa en sangre. Si no tienen acceso a la insulina su vida corre peligro.

Existe una base genética favorecedora y un desencadenante ambiental aún no adecuadamente identificado. Las infecciones virales, los alérgenos alimentarios y situaciones de stress pueden intervenir. La diabetes es una enfermedad autoinmune órgano-específica. Comparte la tendencia a la autoinmunidad con otras enfermedades cuya frecuencia es mayor en Diabetes 1 que en la población general como la tiroiditis, la enfermedad celíaca, entre otras.

Síntomas

Los más comunes de la diabetes tipo 1 incluyen:

Sed anormal y boca seca.

Pérdida de peso repentina

Micción frecuente

Falta de energía, cansancio.

Hambre constante

Visión borrosa

Enuresis

Diagnosticar la diabetes tipo 1 requiere la confirmación con una prueba de glucemia o azúcar en sangre. Es importante pensar en la posibilidad particularmente en niños y niñas para realizar el diagnóstico oportuno y evitar formas graves de presentación.

Lo último en innovación y tratamiento

Como en esta enfermedad el páncreas no produce insulina, la glucosa no puede ingresar a las células. Generalmente se diagnostica antes de los 30 años aunque puede aparecer a cualquier edad y su tratamiento requiere seguir un plan de alimentación adecuado, educación diabetológica del paciente, actividad física y automonitoreo para la administración de insulina diaria con inyecciones o infusión continua (bomba de insulina). Es muy importante conocer los niveles de azúcar en sangre para monitorear el tratamiento y mejorar la evolución.

En los últimos años hubo avances muy interesantes en cuanto a la forma de tratamiento con insulinas más fisiológicas o formas de administración continua que quieren acercase a la función del páncreas. Un paso muy importante es el monitoreo de glucosa más frecuente o continuo que permite evaluar la evolución y la respuesta a la alimentación y el tratamiento. Es muy importante el seguimiento clínico y el acompañamiento del paciente y la familia por parte de un equipo de salud especializado y empático.

Un aspecto clave: Actividad Física y Deporte

La actividad física es beneficiosa para todos, y del mismo modo para personas con esta patología. Los beneficios del ejercicio se extienden también sobre el control metabólico, la disminución del riesgo cardiovascular, el fortalecimiento neuromuscular , óseo y cardiorrespiratorio y la sensación de bienestar.

En ocasiones, y según sea necesario ajustar la dosis de insulina o la alimentación teniendo en cuenta la intensidad duración o tipo de ejercicio, es recomendable el asesoramiento con el equipo tratante.

Diabetes en niños y adolescentes

La Dra Mabel Ferraro, Pediatra especialista en Diabetes y miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes, explica: “Es importante en adolescentes con diabetes la autonomía respecto al manejo de la patología. ¿Cómo es la atención a niños/adolescentes con diabetes? Es importante contar con un equipo interdisciplinario, que incluya psicólogo/a. Aprender sobre la alimentación, autogestionar los cuidados y acceso al tratamiento, también es importante trabajar la motivación a largo plazo”

El rol del entorno

La Dra Ferraro asegura que: “El rol de la familia, amigos y escuela es clave para acompañar. Es importante que todos lo sepan y estén al tanto. Una buena familia es la mejor insulina, que acompañe sin presionar, con equilibrio. En cuanto a los amigos, que sepan sin sobreproteger, y respecto a la escuela, también que acompañe, que la familia no exija demasiado a la institución, pero es importante que todos sepan sobre la diabetes. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo deben actuar ante una hipo o hiperglucemia?”, y agrega: “Es bueno destacar y aclarar que la diabetes acompaña durante toda la vida, pero no tiene que transformarse en el centro de la misma, y no tiene que cambiar los proyectos propios ni del entorno”.

Según la International Diabetes Federation (IDF) en 2022, a nivel global hubo 530,000 nuevos casos diagnosticados de Diabetes tipo 1 de todas las edades, 201,000 de esos casos son menores de 20 años.

La especialista aclara que: “Desgraciadamente no hay datos actualizados en Argentina. Es necesario trabajar en la posibilidad de un registro nacional de Diabetes tipo 1 en nuestro país”. Y añade: “Solo hay datos parciales de incidencia pensando en esto y considerando la población actual podría decirse que, aproximadamente, entre 800 y 1000 chicos inicia su diabetes cada año en nuestro país”.

En el Mes Internacional de la Diabetes, tanto la International Diabetes Federation(IDF) como la SAD (Sociedad Argentina de Diabetes) trabajan para visibilizar y concientizar sobre todos los tipos de Diabetes (1, 2 y Gestacional). Para ello, convocan a la ciudadanía a monitorearse con el siguiente test online y realizar la consulta médica con su especialista de confianza. Además, el martes 14 del corriente mes importantes Monumentos y Edificios públicos estarán iluminados de azul por esta causa.

SAD (Sociedad Argentina de Diabetes)