Tras la exposición del Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social ante los ediles La concejal Mora consideró necesario reforzar con más presupuesto las áreas de Desarrollo Social y Salud

Río Grande.- Continuando con la discusión del proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2024, los concejales recibieron a la secretaría de Desarrollo Social Silvina Angelinetta en el Museo Virginia Choquintel.

El encuentro fue presidido por el titular de la comisión de Presupuesto, concejal Hugo Martínez y del mismo participaron los concejales Raúl von der Thusen, Diego Lassalle, Javier Calisaya, Cintia Susñar, Miriam Mora, Walter Abregú, Walter Campos y Pablo Llancapani, mientras que el Municipio estuvo representado por la titular de la cartera de Desarrollo Social Silvina Angelinetta y su equipo, por lo que de esta manera los ediles continuaron con la discusión del proyecto de presupuesto del próximo año presentado por el Ejecutivo municipal.

La cartera que representa Silvina Angelinetta presentó un presupuesto de 3.330.178.717,00 millones de pesos, representando el 7% del presupuesto general presentado por el Ejecutivo Municipal.

Tras la presentación realizada por la funcionaria municipal, la concejal Miriam Mora señaló que “hoy escuchamos la exposición de la secretaría de Desarrollo Social Silvina Angelinetta y en realidad sabemos que la situación por la que estamos atravesando, la inflación, los costos de vida de una canasta familiar o de un alquiler, son elevados, están descontrolados, sabemos que seguramente el año que viene tampoco va a ser fácil, entonces esta es una de las áreas que realmente está más en contacto con los vecinos y con las vecinas, justamente por algunas de las cuestiones que acabo de decir”.

En este sentido consideró que “esta área necesita un incremento en algunos de sus espacios, como por ejemplo puede ser en discapacidad, en el área social, en el área de la cobertura que tiene para asistir a vecinos y a vecinas en casos de incendios, es un área que hay que reforzar muchísimo”, especificó.

Cabe remarcar que esta cartera tiene presupuestada para el año próximo 3.330 millones de pesos, representando el 7% del presupuesto general y al respecto la edil entendió que “es un presupuesto corto por todo lo que esta cartera abarca en términos sociales como así también lo es para Salud, que el día miércoles estuvo presentando su proyecto de presupuesto ante los concejales”, dijo, al tiempo que agregó que “coincidimos con los concejales que tanto salud como el área social necesitan incrementar su presupuesto, por lo tanto estamos viendo desde dónde podemos alimentar a estas dos áreas tan importantes para vecinos y vecinas de la ciudad con más presupuesto”.

La edil señaló que “si bien todavía faltan que escuchemos presentaciones de otras secretarías, analizaremos ver de qué otras áreas, secretarías se puede transferir, inyectar plata en estas dos áreas, que para mí van a ser las más importantes”.

Mora recordó que “las demandas que hemos tenido en estos últimos años con respecto a ayuda económica, ayuda social, acompañamiento por parte del Ejecutivo, no sólo con módulos, no sólo con planes, no sólo con pago de servicios y alquileres, sino también con acompañamiento por problemas de salud, derivaciones y demás, son en estas dos áreas en las que recaen, esto no creo que vaya a mermar, todo lo contrario, por eso es necesario alimentar o inyectar de más recursos a estas dos áreas, es importantísimo para nosotros y bueno es algo que vamos a deliberar justamente, venimos haciéndolo y seguramente la semana que viene, cuando le hagamos la devolución al Ejecutivo municipal, vayan a ser estos los dos planteos principales, reforzar el área de salud y el área de desarrollo social”.

Observando lo que se puede venir de cara al futuro, la edil manifestó que “viendo toda esta situación social y económica que estamos atravesando, siendo que nosotros no sabemos qué va a pasar el domingo, seguramente vaya a haber una segunda vuelta, pero sí estamos viendo cómo viene jugando todo el monopolio con el dólar, los aumentos, el desenfreno, no hay control de los precios, donde el Estado Provincial no está acompañando con el control de los precios de los alquileres o de los alimentos, entonces no hay dinero que alcance, por más que se tenga un sueldo, además de la creciente desocupación y desempleo que hay en nuestra provincia que lleva a la gente a tener que pedir una ayuda, aunque no lo quieran, están tratando de pedir una ayuda, algunos están tratando de subsistir con algún tipo de trabajo eventual, con algún tipo de changa, pero no se puede”.

En este marco opinó que “ya no le alcanza a aquella persona que cobra un sueldo, entonces imagínense el que no tiene trabajo, entonces estas áreas son a las que más recurren, entonces por eso nosotros hablamos de poder reorganizarlas, pero con más recursos”.

Por último, la edil se refirió respecto a la entrega de leña y del agua, para lo cual indicó que “nos encontramos el primer día con este proyecto de presupuesto provincial, en realidad con un recorte muy importante de la coparticipación para los municipios para la creación de un fondo para el gas embasado y para insumos para los comedores escolares, y no entendemos por qué cada área debe tener de dónde sacar sus propios insumos, no entendemos por qué esta creación de este nuevo fondo, sabiendo que han avanzado, por lo menos en nuestra ciudad, las conexiones de gas natural con los diferentes programas de la provincia y a nivel nacional que han llegado, entonces no entendemos por qué crear un nuevo fondo, siendo que la creación de este nuevo fondo es para pagar el gas envasado que lo pagamos el triple de caro porque no solo se paga el gas envasado, se subsidia, sino que también hay que pagar el transporte y en realidad lo que viene creciendo es una demanda de vecinos que no son de barrios informales, dado que tenemos vecinos en las vertientes, por ejemplo, que utilizan el gas envasado, vecinos en otros barrios un poco más alejados en donde no hay gas, pero que no son de barrios informales, no son los vecinos que tienen la necesidad que no pueden pagarlo, pero hay una ley que igual los ampara porque dice que si no tiene gas natural puede ser asistido por el Estado con este subsidio, la verdad no me parece que sea lo correcto y creo que hay que analizar justamente este punto, realmente, si alguien tiene el dinero para pagarse el gas envasado o si no lo tiene y ahí sí el Estado tiene que estar acompañando, obviamente, al que no tiene, no al que llega, pero se ampara bajo una ley”, concluyó.