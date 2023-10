Tras haber escuchado las exposiciones presupuestarias de los diferentes secretarios municipales Abregù consideró necesario incrementar recursos tanto para Salud como para Desarrollo Social

Luego de que el Cuerpo de Concejales hayan escuchado las exposiciones de la mayoría de las Secretarías, el concejal Walter Abregú realizó un análisis del presupuesto 2024 y la necesidad de poder incrementar el presupuesto tanto en las áreas de Salud como de Desarrollo Social.

Al respecto el concejal Abregù manifestó que “la verdad es un análisis muy positivo para lo que se viene próximamente estos cuatro años a partir del 14 de diciembre para la ciudad, sabemos de la inversión en obra pública, todo lo que eso genera y el fuerte trabajo social que se viene haciendo para contener a aquellos que más están pasando necesidades, de ahí la exposición de la Secretaría de Desarrollo Social y obviamente la contención en materia de salud”.

En este sentido dijo que “sabemos que hoy en día uno de los pilares fundamentales dentro de la estructura municipal es la salud, justamente, de ser un complemento, no solo de salud provincial, sino también de contener a aquellos que lamentablemente están sin obra social y recurren a los centros de salud municipales, de ahí que festejamos y celebramos también de que el presupuesto en salud sea un poco mucho más amplio, respecto de lo sabíamos tener nosotros cuando estábamos del otro lado cuando estábamos en pleno crecimiento y hoy se ven fortalecidos con otros espacios que fueron creciendo en los últimos años”.

Asimismo, el concejal coincidió con su par de bancada Miriam Mora en la necesidad de aumentar el presupuesto tanto en Salud como en la Secretaría de Desarrollo Social y al respecto manifestó que “totalmente, por el hecho de que la demanda social y la demanda en materia de salud va a ser importante, sabemos que el contexto nacional lamentablemente no es favorable, vamos a ver qué pasa este domingo próximamente con las elecciones y ojalá que quien está más cerca de los que más necesitan se continúen como para que la provincia, la ciudad puedan ser beneficiadas también con eso y obviamente también desde el municipio, nosotros con nuestra función como concejales realizar todas las ordenanzas pertinentes para que en materia social y en materia de salud pueda haber cada vez gente más beneficiada”.

Por tal motivo dijo que “vamos a trabajar fuertemente una vez que finalicen todas las exposiciones para poder incrementar justamente estas dos Secretarías porque suponemos por el contexto que se viene, gane quien gane las elecciones, seguramente mucha gente va a acudir, no solo al servicio de desarrollo social, sino también se van a llenar los centros de salud municipales”.

Por último consideró que “es un presupuesto interesante, sobre todo con el fortalecimiento de la obra pública, sabemos que también esto crea trabajo genuino, es una rueda, como siempre decimos, para que a través de la obra pública pueda haber mayores puestos y generación de trabajo, embellecer la ciudad obviamente, pero básicamente contener a los que más lo necesitan, eso es lo que a nosotros más nos preocupa como Cuerpo de Concejales, de que haya cada vez más contención, sabemos que hay más demanda, una de las puertas de acceso a la demanda de la gente es justamente el Concejo Deliberante y trabajaremos en función de eso con nuestros nuevos compañeros a partir del 14 de diciembre próximo para empezar a trabajar fuertemente en este presupuesto y ojalá que sea lo más beneficioso para nuestra comunidad”.