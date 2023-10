Tierra del Fuego, el mínimo no imponible se incrementará en un 22 %.

Por Armando Cabral

Rio Grande 06/10/2023.- EL gobierno nacional promulgó la eliminación de la cuarta categoría de Impuesto a las ganancias por lo que, los empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados que vivan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, el mínimo no imponible se incrementará un 22%. El mínimo no imponible es el umbral de ingresos por debajo del cual los contribuyentes no están obligados a pagar el Impuesto a las Ganancias.