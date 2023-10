Textiles Suspendieron a todo el personal de Sueño Fueguino

La secretaria Gremial del SOIVA, Marcela Cárdenas, comenzó refiriéndose a la prórroga del subrégimen de promoción industrial para el sector y el decreto que se está esperando para que se concrete, señalando que “la verdad es que seguimos esperanzados con lo que se vivió allá en la reunión en Buenos Aires. De hecho, por ejemplo, en el día de hoy fuimos a la Delegación de Gobierno, porque la verdad que obviamente nos preocupa eso en lo que se habían comprometido ellos, cuando dijeron que antes del 26 de septiembre el decreto ya iba a estar firmado”.

En ese mismo sentido, indicó que “ha pasado todo este tiempo y no hemos tenido ninguna novedad, ninguna noticia, entonces fuimos a la Delegación de Gobierno. Lo último que teníamos, previo a esta reunión, era que el decreto había estado en el área de legales. Ahora nos transmitió, la ministra (de Producción y Ambiente) Sonia Castiglione, que se encuentra en presidencia y que está dispuesto para que lo firmen”.

Luego señaló la dirigente del SOIVA: “queremos que esto sea lo más pronto posible, porque hay una incertidumbre total de todos los compañeros. Esto queremos verlo ya firmado para poder quedarnos realmente tranquilos, porque si bien nos vinimos con cierta tranquilidad de la reunión, pero ahora ha pasado todo este tiempo y vemos que, si bien ellos se comprometieron, ya no llegó el decreto el 26 de septiembrey no ha salido ni siquiera en el boletín oficial”, remarcó.

La sindicalista se refirió a las diferentes versiones y rumores que hablaron de la posibilidad de que el ministro de Economía de la Nación viniera a la provincia, para traer en mano el decreto, y señaló que “a nosotros, lo que nos interesa es el decreto. Que lo traiga (Sergio) Massa, que lo traiga Juanita Pérez, a nosotros nos interesa que venga el decreto firmado. Aparte que también sabemos, lo pueden publicar antes en el boletín oficial, mientras que veamos que eso está firmado y que ya todas las textiles estamos incluidas dentro del subrégimen, bueno eso nos dará tranquilidad a todos los trabajadores, y sabremos que nuestra continuidad laboral va a estar garantizada”, señaló.

La representante del SOIVA recordó que la preocupación también es de los empresarios, asegurando que “es una preocupación de ambos lados, porque el empresario también necesita saber qué requisitos le van a pedir en el decreto, porque también tienen que tener su tiempo para después poder decir si adhieren o no adhieren. Así como también, por supuesto, nosotros como trabajadores queremos tener la firma del decreto para poder saber que la continuidad laboral va a estar”.

Suspensiones en Sueño Fueguino

Después, refiriéndose a la situación en las plantas, mencionó que “en el área de las fábricas que competen a SOIVA, tenemos Sueño Fueguino, dónde en este momento se encuentran todos los compañeros suspendidos, justamente por falta de insumos. Así que los compañeros están suspendidos y estarían regresando el 24 de octubre a trabajar”.

Mencionó que, en ese caso en particular, se les abonará a las trabajadoras y los trabajadores “el 100% del sueldo neto. Pero también, esto es algo que justamente refleja que el obrero, el trabajador, viene a tener este tipo de consecuenciaspor toda esta compleja situación que se está dando”.

No descartó la secretaria Gremial que la misma situación se pueda dar en otras empresas, aunque manifestó también “esperemos que no suceda, como trabajadores queremos que esto no suceda. Pero bueno, nadie descarta que esto se pueda dar. Porque, por el tema de los dólares, pasa de que no les autorizan el tema de lasSIRA para emitir los dólares. O sea, tenemos todos los problemas habidos por haberen el sector textil. Así que la verdad que es algo quenos tiene preocupados y ojalá que esto, por lo menos con el tema del decreto, ayude para que salga lo más pronto posible con la firma”, concluyó Marcela Cárdenas.

Fuente: Provincia 23