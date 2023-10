PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024 Lasalle opinó sobre el presupuesto de Deportes; Cultura y Juventud y expresó estar “conforme”

El encuentro contó además con la presencia de los concejales Hugo Martínez, presidente de a Comisión de Presupuesto; Raúl von der Thusen; Walter Abregú; Pablo Llancapani; Miriam Mora; Javier Calisaya y Diego Lasalle.

Los funcionarios municipales hicieron una exposición de las políticas públicas llevadas a cabo durante el corriente año, detallando el destino que se le dio a los fondos dispuestos en el Presupuesto 2023. Posteriormente los Concejales hicieron preguntas y observaciones sobre diferentes programas que lleva adelante la Agencia a través de sus diferentes áreas.

Finalizada la exposición, el concejal Diego Lassalle ofreció su mirada sobre la misma a y opinó que “existe un hilo conductor entre todas las secretarías y al Presupuesto 2024 en el proyecto que presentó el Ejecutivo Municipal en vistas de lo que viene para la ciudad en todos sus programas y todos sus proyectos”:

Por lo cual remarcó “que se mantiene el apoyo a las instituciones, los subsidios que nos parece sumamente importante porque la cultura y el deporte no se desarrolla solo desde el ámbito Municipal sino que además hay muchas instituciones deportivas; muchos clubes, muchas entidades culturales que lo hacen por fuera y necesitan un acompañamiento del Municipio y de toda la ciudad”.

En tal sentido y “al ver un aumento del 345% en ese rubro a mí particularmente me parece fundamental para que se pueda seguir desarrollando el deporte dentro del Municipio a través de las escuelas deportivas; el desarrollo deportivo, la representatividad, el deporte de alto rendimiento, la recreación y el tiempo libre”.

Lasalle señaló que en términos generales en cuanto a la propuesta que surge del Presupuesto 2024 se mostró “conforme por muchos aspectos”, entre los que mencionó “la continuidad de las políticas deportivas de años atrás, me parece que eso es un acierto de esta administración de poder ver, con gran responsabilidad lo que se ha podido hacer bien en otras gestiones y continuarlo, fortalecerlo y mejorarlo, nada es lineal y menos en el deporte”.

Además, destacó la vocación para “generar nuevos espacios y nuevas formas de mirar en el deporte porque hay nuevas generaciones, nuevos deportistas que nos van a representar y muchos chicos y chicas en sus casas esperando un lugar para hacer deportes en nuestra ciudad”.

Aunque reconoció, como hombre ligado al deporte, tener “una mirada particular porque siempre me parece poco el recurso que se destina para el deporte, para mi siempre debería ser mucho más pero también entiendo que las otras áreas tienen que subsistir y tienen que llevar adelante sus proyectos y particularmente estoy muy conforme y los acompaño”.

También hizo una observación en lo que se refiere a “la compra de instrumentos para el desarrollo cultural porque me parece que 5 millones son muy pocos, el año pasado tenían 4 millones y hoy se destinan 5 millones y sin embargo la Banda Municipal se está ampliando y hay convenios con el Ministerio de Cultura de Nación por los cuales se van perfeccionando nuestros músicos y nuestros artistas, entonces tiene que haber un incremento en ese punto y de hecho voy a solicitar un incremento en ese aspecto”.