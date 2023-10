Milei agita una corrida contra el peso, pero en Wall Street avisan que no habrá dólares

«No tienen nada». Así, tajante, un hombre de Wall Street se refirió a los supuestos contactos del equipo de Javier Milei con financistas de Nueva York para que pongan dólares y financien el plan del libertario.

Se había dicho que el mismo Emilio Ocampo, que pasó 20 años en la Gran Manzana en entidades como Salomon Brothers, estaba haciendo llamados para vender esa idea. Ahora, en Nueva York desmienten que haya financiamiento y creen, más bien, que la agitación libertaria por la corrida contra el peso tiene la única lógica de que se licúen todos los pesos y le estalle la bomba a Sergio Massa.

Milei no entusiasma en Wall Street

«Parece más bien un intento para que el costo político y social lo pague el peronismo y ellos lleguen a administrar un país explotado», dicen algunos veteranos de Wall Street.

Las últimas noticias denotan la intencionalidad por parte de los libertarios de instalar la corrida. El dólar blue, que llegó a operarse en $960, cerró en $945.

Bull Market Brokers, de la familia Marra, el candidato a Jefe de Gobierno porteño de LLA, lanzó un incendiario informe.

Decían que el dólar puede llegar hasta los $1.400 y la inflación mensual superar el 50% (hiperinflación los primeros 30 a 45 días, estiman) si el candidato de La Libertad Avanza llega a la Presidencia el 10 de diciembre próximo.

La compañía, fundada por el padre de Ramiro Marra, no tiene impacto en el mercado (es un AlyC marginal en términos de operaciones) pero sabían que ese pronóstico iba a hacerse viral. De hecho, subieron a su canal de YouTube el video con la explicación de los escenarios.

Esto se produce en un contexto donde Milei dijo que la suba del dólar lo favorecía para dolarizar más abarato y más recientemente arengó por una corrida contra los depósitos en pesos al recomendar que nadie renueve los plazos fijos. «Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono», dijo en Radio Mitre.

El asesor de Milei y ex ministro de Carlos Menem, Carlos Rodríguez, señaló que el único dólar que realmente sube es el dólar blue, que es el que el gobierno no puede controlar. «Todos los otros, desde el dólar soja hasta en CCL tienen algún grado de regulación. Si dejaran al mercado cambiario unificarse y flotar, toda la presión no se concentraría como ahora solamente en el blue y el equilibrio se alcanzaría con un ajuste menor. Pero para eso hace falta un gobierno serio y reglas apropiadas y creíbles», postuló el ex economista de la Universidad de Chicago.

Según GMA Capital, el dólar a $900 despierta asombro, aun cuando se ajusta en términos reales. Pero el tipo de cambio libre promedio de la gestión actual es una rareza a la luz de la historia reciente, dice.

«Con una brecha promedio de 83% (altamente superior a la media de 40% del cepo 2011-2015), los dólares financieros en términos reales navegaron en torno a los $765 entre diciembre de 2019 y octubre de 2023. Este valor representa el nivel de dólar más caro por presidencia en los últimos 40 años», apunta GMA.

GMA Capital: «El dólar a $900 despierta asombro»

Y agrega que este es un signo de la acumulación de desequilibrios que deja la gestión actual: déficit fiscal insostenible, emisión monetaria que supera los 24 puntos del PIB en los últimos 4 años, inflación que supera los 2 dígitos por mes, una economía completamente cerrada y una ausencia total de anclas.

