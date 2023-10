Las olas y el viento, cada vez más lejos: la quincena (de enero) promedia los US$ 2.000 en la costa argentina

La consigna de la búsqueda fue clara: casa, cabaña o departamento para 4 personas la primera quincena de enero. Los precios varían (poco) de acuerdo al buscador y a la cercanía con la playa. Los valores están expresados en pesos y calculados en dólares tomados a la cotización del blue del 4 de octubre. Algunos alojamientos permiten el pago en pesos, pero muchos otros directamente solo aceptan “dólar billete”.

Eso, sin contar la respuesta de algunas inmobiliarias que responden que “este año particular, las propiedades y valores de alquiler van a estar disponibles después de las elecciones”. (Nota mental de la redacción: ¡miedo!).

Vamos con lo que sí está disponible al momento.

Villa Gesell

El buscador Airbnb es el que ofrece más alternativas y un poco más económicas, pero en dólares. Por una casa en Villa Gesell en el medio del bosque y a unas 8 cuadras de la playa, con 2 dormitorios (en la que pueden alojarse hasta 5 personas) y un baño piden US$ 82 diarios, es decir US$ 1.310 para permanecer entre el 1 y el 15 de enero.

En la misma plataforma, para la misma fecha, por un departamento sobre la playa, pero de un solo dormitorio (con capacidad para 5 huéspedes), piden US$ 2.298.

En Despegar, un departamento de 1 dormitorio de 40m2 (en el que pueden dormir 4), con piscina en el complejo, pero sin desayuno ni servicio de limpieza, arranca de los $ 168.924, lo que arroja una cifra final para los 15 días de $ 2.364.936. O, lo que es lo mismo, US$ 2.815 (blue, con la cotización a $ 840).

Ese es el piso, de ahí para arriba los precios parecen no encontrar techo en ese balneario.

Pinamar

En la plataforma Booking, en esta localidad figuran pocos alojamientos disponibles para la primera quincena de enero, y los mismos van de los US$ 1.600 a los US$ 1.750, siempre hablando de la primera quincena de enero.

En Despegar, directamente no figura ninguna casa, departamento o cabaña disponible en Pinamar del 1 al 15 de enero.

Mar del Plata

Por esta parte, hay varias cosas para destacar: desde Booking.com podés encontrar cabañas y chalets entre los $ 800.000 y $ 1.100.000 una estadía de 14 noches para 4 personas. ¿Qué incluye? 2 dormitorios, 1 sala de estar, 1 baño y 1 cocina. ¿Lo malo? La mayoría está a 1 km de la playa (como mínimo).

Airbnb ya tira otra cosa (y precios en dólares, obviamente): un departamento 2 ambientes cerquita de la playa, con cocina, WiFi y 1 baño, tiene un costo de US$ 38 por noche, que equivaldría a unos US$ 465 aproximadamente. Otra opción (un poco más alejada del mar), tiene un costo de US$ 101 por noche (US$ 1.515 los 15 días). Es un departamento para 4 personas, bien moderno, con 1 dormitorio y 1 baño.

Por último, en Despegar.com parece que “todos los alojamientos” en esta zona ya están reservados (o seguramente están especulando para liberar después de las elecciones).

Chapadmalal

En esta zona de la costa, los precios varían según si es por día o semana. Lo mismo si es en pesos o en dólares.

Una casa para 6 personas, de 4 habitaciones, 2 baños y a tres cuadras de la playa, tiene un precio de $ 560.000 por semana. En total, el monto sería de $ 1.120.000 para los primeros quince días de enero.

En dólares, los precios rondan entre US$ 60 – US$ 300 por día.

La opción más económica en Chapadmalal es una casa container de 50 m2 para cuatro personas. Cuenta con 2 dormitorios y un baño. Teniendo en cuenta que cuesta US$ 60 por día, nos encontramos con un total de US$ 900 para la primera quincena de enero.

Por último, una casa para cuatro personas, con tres dormitorios, dos baños y pileta, cuesta US$ 280 por día. En total la tarifa para los primeros 15 días de enero es de US$ 4.200.

Mar de las Pampas

En Despegar, encontramos un departamento de 48m2 con 2 dormitorios. En este caso ofrecen el servicio de desayuno, piscina y es pet friendly. El precio por día es de $ 207.194, es decir $ 2.900.720 ó US$ 3.453.

Otra opción en la página y más económica es un departamento equipado con muebles modernos, cocina completa y camas con sommiers distribuidas en 2 dormitorios, para que puedan dormir 4 personas. A metros del mar y 150 metros del centro comercial de Mar de las Pampas. Con un precio de $ 126.000 por día, es uno de los lugares más baratos en el que se puede alojar en esta zona, es decir $ 1.764.000 la quincena en enero o US$ 2.100.

fuente: infonegocios.info