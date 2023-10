El dólar blue perforó con fuerza la barrera de los $1000 en un clima de incertidumbre creciente

En una jornada que se anticipa muy caldeada para lo distintos tipos de cambio, la cotización de dólar blue comenzó escalando y alcanzó un nuevo límite máximo de $1000, que además implica una importante barrera psicológica. Por su parte, la brecha con el oficial está en niveles históricos también, cercanos al 200%.

Pero no se quedó en esa cifra. La alta volatilidad es el mayor denominador de la rueda. En breves minutos y antes del mediodía ya había alcanzado el récord de $1005 e incluso en la city adelantan precios que llegan hasta los 1030 pesos.

Para las 12:30 algunos sites de cotizaciones online lo publican en $1050 para la venta y $1030 para la compra.

Suba del dólar blue: JxC apuntó a Massa, pero también responsabilizó a Milei

Incluso, la situación aceleró la realización de operativos en distintas zonas del microcentro porteño que buscan desbaratar la comercialización ilegal de la divisa.

El mismo Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández corroboró la infomación en su cuenta de X (ex- Twitter) donde consignó que «la división de Lavado de Dinero confirmó procedimientos en locales de la avenida Corrientes, entre Florida y San Martín».

Los dólares financieros

En tanto, las operaciones en la Bolsa de Comercio muestran una tendencia similar, pero con porcentajes de subas menores.

El dólar MEP sube a $849,26, mientras que el Contado con Liquidación avanza un 4,5% al $918,55. El dólar oficial se mantiene en $365,50 y el mayorista que rige las operaciones de comercio exterior continúa en $350.

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, apuntó a un grupo de especuladores que operan sobre el mercado paralelo y, con la suba de la cotización del blue, generan «temor e incertidumbre».

«El valor de los dólares financieros está casi un 15% por debajo del llamado blue, cuando históricamente estuvo 4% por encima», señaló Setti a través de su cuenta de X (antes Twitter) y agregó: «Es evidente, que hay 4 vivos que de manera ilegal operan sobre expectativa de ahorro de la gente generando temor e incertidumbre», aseguró.

El blue, incontenible

De esta manera, el paralelo suma el efecto arrastre de ayer lunes, cuando agregó $65 en un solo día y quedó a $945. Tras las primeras operaciones el blue se disparó y algunos portales y «cuevas» lo vendían incluso por encima de ese valor, aunque cuesta considerar quiénes y cuántas operaciones realizan en esos valores.

En ese sentido, el economista Salvador Di Stéfano consideró: «Lo primero que tenemos que decir que no todo en la vida es el dólar, que existen instrumentos financieros para reemplazar la inversión en dicha moneda, y vamos a ser coherentes, el que quiera dólares no le será fácil conseguirlos», indicó. Y agregó: «El que desea comprar dólares en los bancos, deberá realizar una operación con cierta espera y limites en el monto. Comprar dólar MEP tiene sus restricciones. Comprar dólar blue también tiene restricciones, el volumen es muy pequeño, no conseguís nunca todo lo que buscas, y retirar bolsos de pesos de un banco para ir a una cueva no es tan sencillo como rezan algunos cronistas del miedo», aseguró en su análisis diario.

Los analistas explican que el salto se genera por varios motivos, entre ellos las últimas medidas oficiales que unifican tres tipos de cambio, a lo que se suma la alta incertidumbre de las elecciones en menos de dos semanas y los últimos cruces entre el libertario Javier Milei que recomendó a los ahorristas no renovar los plazos fijos, al tiempo que el candidato oficialistas Sergio Massa le recriminó ser el responsable de esta corrida cambiaria en la que saltan los distintos tipos de dólar. «Son unos irresponsables», dijo el también ministro de Economía. «Por un voto más está timbeando el ahorro de la gente».

Unificación de los tipos de cambio

Esta mañana, el gobierno unificó a través de la Resolución 5430/2023, el dólar Qatar, Solidario y Tarjeta. De esta manera, a los consumos en el exterior realizados con tarjeta de crédito y débito se les aplicará el 25% sin considerar ningún monto de consumo máximo por mes o por persona.

Así, el Gobierno unificó hoy en $731 el valor del dólar Ahorro, Turista y Qatar, lo que implicó una devaluación de entre un 10,5% y un 14% para estas variantes.

El FMI proyectó una profunda caída económica y una mayor inflación para este año

De esta manera, habrá un 100% de impuestos sobre el valor del dólar oficial para este tipo de consumos. Además, se elimina el tope máximo por persona de USD 300.

Según los considerandos de la resolución, esta nueva disposición tiene como objetivo «sostener el impulso redistributivo de la política fiscal». De esta forma, se reduce la cantidad de tipos de cambio vigente, pero, en contrapartida, se establece una parcial devaluación.

Respecto a este punto, y a diferencia de la impuesta el pasado 14 de agosto, ésta afecta solo a los consumidores, tanto a quienes quieran comprar divisas para ahorro como aquellos que realicen compras con tarjeta en moneda extranjera, y no a los costos de las empresas, por lo que no debería tener efectos sobre la inflación.

LR