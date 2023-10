El debate, ¿Qué debate?

Rio Grade 09/10/2023.- Los argentinos asistimos anoche a otro espectáculo bien montado, donde pulularon las chicas, la vulgaridad, la falta de propuestas o las propuestas ridículas, de parte de 5 personas a las que, en mi modesta opinión, lo único que les importa es llegar al poder, no hubo ni un plan, hubo falta de respeto y faltó que nos digan la verdad. No hubo debate, hubo chicanas y ataques cruzados que aportaron más a la confusión general

EL mensaje que dejaron los 5 fue, “una vez que lleguemos vamos a hacer lo que se nos canta”.

O también se puede entender como que “ya tengo el apoyo económico para llegar, esta toda cerrada”.

A los que buscaron la frase destacada par a atacar al otro les falto tiempo para las ideas, para las propuestas y contar una realidad que es la que la gente ve todos los días.

Si bien los temas no eran económicos, la participación de todos, tuvo sabor a poco.

Los 5 tienen una visión única de los problemas, los 5 tienen una desesperación marcada por llegar, están cocheados, no se salen del guion y ahí es donde entra a dudarse de que algo de lo que dijeron tenga visos de verdad.

Muchos me dijeron, “ninguno de ellos me representa, no me decidí por ninguno”, “son más de lo mismo y entre los jóvenes, la palabra más escuchada fue “patéticos”.

Un FBI argentino, dicho de masa.

Bulrich a Milei, “tenés chorros en las listas” y “vos también, respondió el libertario”, esto es grave.

“una derecha un poco mas despeinada”, Bregman a Milei.

Schiaretti, siguió con su autobombo, entendiendo que gobernar la Provincia de Córdoba es gobernar el país, y ahí se equivoca, pero lo mas importante, la gente, el ciudadano de a pie, el que está en el llano, no fue mencionado.

Las agresiones de Milei a Bregman y Bulrich, la defensa de ambas por parte de Massa y el rechazo por parte de Bulrich al decir, “no necesitamos que vos nos defiendas”, dio cuenta de una grieta que no se cierra, llegue quien llegue.

En definitiva fueron todos para agredirse, Massa no entró en ese juego, pero su gestión habla por él, la actuación de Bulrich, espetándole “dejaste dos millones de pobres”, fue lapidaria, como el porcentaje de inflación y una posible nueva devaluación, o el dólar a 880 pesos, son hechos que abarcan todos los temas que incluían el debate de anoche, porque la base de todo plan arranca desde la situación económica de cada uno de los argentinos, no hay derechos humanos, no hay vivienda, no hay seguridad, mientras lo prioritario sean los sueldos de la clase política, ya que nadie habló de recortar precisamente ahí.

El interior del país, quedó en segundo plano, la pobreza de las provincias del NOA, o el NEA, los costos de vivir en la Patagonia, lugares que han sido abandonados a su suerte donde no hay ningún servicio básico, no hay derechos y reina el abandono de millones de personas, que no tienen vos, fue un ninguneo notable.

En definitiva, la situación de la Argentina, no va a cambiar en el corto plazo y esta sensación de hartazgo, incertidumbre, y desinterés de los candidatos en muchas cuestiones urgentes de la ciudadanía, aun no forman parte de la agenda presidencial.

www.lalicuadoratdf.com.ar