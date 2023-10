El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2024, será de $54.792.792.678,00.

Este martes se llevó adelante la VIII Sesión Ordinaria del año en donde los Concejales analizaron una variada cantidad de proyectos impulsados desde los distintos Bloques que integran el Cuerpo de Concejales como así también por el Departamento Ejecutivo Municipal.

La Sesión fue presidida por la Vicepresidente I de la institución, concejal Miriam Mora, y de la misma además participaron los concejales Cintia Susñar, Javier Calisaya, Pablo Llancapani, Hugo Martínez, Walter Campos, Walter Abregú y Diego Lassalle.

La sesión dio inicio pasadas las 12 horas y luego del izamiento del Pabellón Nacional que estuvo a cargo de los concejales Diego Lassalle y Walter Abregù y tras entonarse las estrofas del Himno Nacional, el concejal Hugo Martínez recordó al senador Matías Rodríguez recientemente fallecido y solicitó un minuto de silencio.

Durante la sesión, los ediles aprobaron por mayoría el Presupuesto Municipal 2024, el cual quedó estimado en la suma de 54.792.792.678,00 y al respecto el presidente de la comisión de Presupuesto, concejal Hugo Martínez, señaló que “el presupuesto fue bastante debatido, se han hecho modificaciones a pedido de algunos concejales, por lo tanto se ha aprobado en el día de hoy un presupuesto equilibrado de alrededor de 55.000 millones de pesos, que por supuesto va a tener la actualización correspondiente en una economía variable como la que estamos teniendo hoy en día”.

En cuanto a las modificaciones realizadas, dijo que “más que nada fueron los programas, hubo programas de apoyo y de capacitación a productores, en general fueron temas menores en el sentido del marco del proyecto”.

Con relación al valor de la unidad fiscal, el edil sostuvo que “se hizo una actualización, que eso por ordenanza ya está establecido, el municipio va a hacer una bonificación del orden del 40%, o sea de cada 10 pesos, el municipio bonificará 4 pesos, así que atendiendo a toda la situación que se viene dando anualmente y respetando por supuesto esa continuidad, en este presupuesto salió con esa bonificación”.

Martínez señaló que “con el presupuesto recientemente aprobado, todos los concejales hemos realizado un buen trabajo y cada uno ha realizado el aporte correspondiente, así que bastante satisfecho, más que nada por un presupuesto que atiende en un año que hoy no sabemos cómo va a venir, faltan las elecciones generales todavía, así que es un presupuesto que va a atender fundamentalmente a la obra pública, la inversión en infraestructura, en buscar más suelo urbano y dar solución a un problema de hábitat que se está dando no solo en nuestra ciudad sino en toda la provincia y en toda la nación, así que sí, bastante satisfecho”.

Por último, consideró que lo que se debatió fueron más programas que números, porque los números que hoy se aprobaron van a ser rápidamente superados por las variables económicas que se están dando, así que en ese sentido fue bastante atendido el problema de la variable económica y no creo que haya sido apresurado su aprobación”.