Cuando las cosas se dicen, antes, se analizan 4 días antes de la elección y se firman.

Rio Grande 19/10/2023.-A finales de la década de los 80, el entonces ex presidente de la Republica, Dr. Raúl Alfonsín en su visita a Rio Grande, me dijo, “la diferencia entre un individuo y un ciudadano, es que el individuo piensa solo en si mismo, y el ciudadano piensa en el conjunto de la sociedad que integra”. Eso me quedó grabado hasta hoy y cada vez que puedo lo recuerdo porque marca una diferencia muy importante, entre quienes convivimos en una sociedad.

Puede ocurrir que a muchos de nosotros nos cueste asumir el rol que nos toca ocupar dentro del entorno en que no movemos y con quienes convivimos, pero en momentos de tanta efervescencia y donde las redes sociales se han convertido, para muchos, en la verdad revelada, o en cloacas sociales, nuestra postura determina que es lo que queremos para nuestro futuro.

En esto, incluyo a todos los habitantes de este pais, a los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, porque a todos nos atraviesa la misma realidad, a todos nos preocupa lo que pasará con nuestro hijos/as, nuestros nietos/as y es ahí donde nuestro rol se vuelve fundamental, porque entre los jóvenes, los adultos y los adultos mayores vamos a decidir, el próximo domingo, si queremos que tengan más oportunidades, mejor educación, más desarrollo, más empleo, más producción, más paz social, más dignidad, más contención e inclusión.

En definitiva, nuestro voto va a decidir que va a pasar los próximos 4 años, con aquellos que deberían estar disfrutando de su jubilación, aquellos que han perdido el empleo, los jóvenes, que deben ingresar a las escuelas secundarias y universidades, los que aun trabajando son pobres, los técnicos y profesionales que han debido emigrar, los monotributistas, los emprendedores, las pymes, los generadores de empleo, los que siguen luchando a pesar de las desavenencias por las que estamos atravesando y siempre esperan que las cosas cambien para bien.

Los que reclaman por recuperar sus derechos civiles, los reclaman seguridad, los que quieren vivir en paz.

No me atrevería a dirigir el voto, no me corresponde dirigirlo a tal o cual partido, solo poner sobre la mesa que, una vez más el poder lo tenemos los ciudadanos, los que decidimos quien si y quien no, somos nosotros.

Por todo esto, nuestro rol el próximo domingo es de vital importancia, porque definitivamente somos quienes vamos a cambiar la historia o no, según nuestra decisión.

En este escenario mundial, no hay lugar para las dudas, Argentina tiene todo para ser un gran pais, pero como decía un amigo, “el pueblo no se equivoca, a veces vota mal”, no cometamos el error una vez más, seamos ciudadanos de primera al emitir el sufragio, seamos conscientes de la realidad que vivimos, tengamos sentido de pertenencia y por sobre todo miremos el escenario completo para que nos de mas claridad, mas criterio y sentido común para que realmente podamos ser participes de un cambio que nos beneficie a todos y no a determinados sectores.

Hoy el voto es nuestra herramienta mas poderosa, nuestro has en la manga, una ventaja importante oculta que los demás no conocen, aprovechémosla y salgamos del lugar donde votamos como la frente en alto, no solo por haber cumplido con una obligación cívica, sino porque haber pensado en nuestro pais, en nuestra gente, en nuestras familiares, en nuestra sociedad, en nuestro futuro.

“Seamos libres, que lo demás no importa nada”, frase del General José de San Martin, libertador de América, héroe indiscutido, ejemplo a seguir, orgullo argentino.

Que ninguna grieta, ningún odio, ningún resentimiento nos lleve a equivocarnos una vez más, “He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todas las personas convivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que aspiro a alcanzar. Pero, si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir”, Nelson Mandela, héroe de la liberación de Sudáfrica del Apartheid, estuvo 28 años preso, cuando fue liberado reconstruyo un pais, con honestidad, unidad, y trabajo.

En un momento de grandes mezquindades, un acto de grandeza, seria votar pensando en el pais, y no en nuestro beneficio personal.

Armando Cabral

