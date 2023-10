Batacazo de Massa: se desinfla el dólar y nace una nueva pelea

El batacazo de Sergio Massa, siendo el candidato más votado en las elecciones, modificará lo que suceda a partir de hoy en el mercado.

El precio del dólar cripto, la medida más rápida para ponderar lo que pasa en el mercado, marcó una fuerte baja: en la noche del domingo cotizó lejos de los $1.000 (estaba en $870), cuando supo estar en torno a los $1.200 el viernes. La caída podría trasladarse al precio del dólar blue este lunes teniendo en cuenta que el plan dolarizador del Javier Milei podría quedar en la nada si el candidato del oficialismo termina ganando el 19 de noviembre.

Según Anker Latinoamérica, la consulta de Luis «Toto» Caputo, el balotaje entre Milei y Massa marca un escenario «que esperamos que se prolongue la situación actual sin coordinación, con Massa deteriorando aún más la herencia en términos fiscales y cambiarios y Milei sin incentivos a dar mayores precisiones sobre su programa».

El triunfo de Massa marca, para el mercado, que habrá una mayor política proactiva y eso se traduce en mayor emisión monetaria e incremento del gasto. Está claro que el triunfo del oficialismo potenciará el mayor despilfarro para tener más votos. Según el banco Barclays, el plan «platita» de Massa sumó 1 punto más de déficit y quedará en 2,5% del PIB este año.

Para la consultora 1816, con el triunfo de Massa llegando al balotaje, «creemos que mantendrá el spot en $350, en línea con lo que ratificaron (Gabriel) Rubinstein y (Eduardo) Setti. Mientras siga en carrera, suponemos que el Gobierno agotará todas las instancias para maximizar su chances en noviembre. En sentido, la activación del 2do tramo del swap con China le permitiría al BCRA disponer de liquidez adicional en divisas por US$ 5.200 millones (US$ 6.500 millones del 2do tramo US$ 300 millones que restan del 1er tramo millones de vencimientos con el FMI que se US$ 1.600 cancelarían con yuanes luego de agotar los DEGs)».

Para PPI, los incentivos de los candidatos serán divergentes para la macroeconomía. «Para Milei será funcional seguir insistiendo con el discurso dolarizador, ya que presiona al alza el CCL y la brecha por los motivos antes mencionados y esto dañará la percepción sobre el oficialismo en las cuatro semanas que separan la general de la segunda vuelta. El CCL seguiría escalando, aunque no a los niveles del escenario con Milei insistiendo con dolarizar, ya que existirían todavía chances de abortar la propuesta con un triunfo de Massa», dice PPI.

«El mercado venía descontando un ballotage entre Sergio Massa y Javier Milei. Creo que a partir del resultado de esta noche hay dos fenómenos que pueden llegar a ocurrir. Uno, que se acaba la incertidumbre de Milei ganador en primera vuelta o como el candidato más votado. Y eso es positivo para todos los activos locales. También el hecho de que Milei no haya ganado en primera vuelta ni tenga asegurado un triunfo en segunda vuelta, es bueno para que no se dispare el dólar, por todo lo que venía diciendo Milei y por su discurso de dolarización, en un contexto en el que Massa no tiene demasiados recursos para intervenir», dice Javier Timerman, Managing Partner de Adcap Grupo Financiero.

Javier Timerman

«La tranquilidad que va a llevar el hecho de que Milei no tenga la presidencia asegurada va a compensar, a mi juicio, la preferencia que tenía el mercado por Patricia Bullrich , aunque ya en las últimas semanas había asumido que estaba afuera de esta elección», añade Timerman.

«Creo que la principal variable de riesgo en esta elección y que la gente no veía cómo se iba a solucionar, era la incertidumbre, y el hecho de que Massa, aún estando lejos, si entraba al balotaje, iba a gastar todo lo posible para ganar la elección, queda despejada al salir Massa triunfante en esta primera vuelta electoral. Creo que ahora, con este resultado, todo eso, la incertidumbre, se tranquiliza», añadió, «A mi juicio, mañana, en el mercado termina todo arriba, no importa dónde arranque», aseveró.

Fuente:El economista.