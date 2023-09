Pavimentación y ampliación de los Paseos Costeros y de av. Yrigoyen –entre Cadic y la rotonda del Aeropuerto- con fondos provenientes del “FAMPF” VUOTO FIRMÓ EL CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE TRES OBRAS VITALES PARA USHUAIA

De esta manera, se llevarán adelante las siguientes obras: ampliación y repavimentación asfáltica del Paseo Costero sector 2, ampliación en hormigón y repavimentación asfáltica del Paseo Costero sector 1 y ampliación y repavimentación de avenida Hipólito Yrigoyen desde la rotonda del CADIC hasta la rotonda de ingreso al aeropuerto Malvinas Argentinas.

Tras la rúbrica del acuerdo el intendente Vuoto destacó que “se aprobaron tres obras importantísimas para la ciudad que vamos a concretar en un contexto complejo para la ciudad”, y al respecto remarcó que “esto no fue magia, sino que es posible gracias a la creación del Fondo mediante la ampliación de la prórroga de la ley 19.640”. Y agregó que “como hecho histórico es la primera vez que se les exige a las empresas que tienen beneficios económicos y fiscales para producir en la isla, un fondo de ampliación de esa matriz productiva y que ayude al crecimiento de la ciudad y la provincia”.

Además, destacó que el senador nacional Matías Rodríguez, quien estuvo presente en la rúbrica, “ha trabajado muchísimo no solo en la ampliación de la ley sino en el desarrollo de este Fondo, y hoy la provincia y las tres ciudades a través de esta inversión van a tener nuevas obras”.

“Atrás de esto hay esfuerzo y planificación, hay un trabajo día a día con mucho esfuerzo técnico de parte de nuestros equipos municipales para pensar en estas obras, y como intendente estoy satisfecho de que se pueda plasmar la ejecución de las obras y creación del Fondo”, valoró.

Finalmente, Vuoto dijo que “me pone muy orgulloso que el Gobierno nacional haya apostado a la industria y que pueda tener una mirada de esperanza mirando hacia adelante”.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública frl Municipio, Gabriela Muñiz Siccardi, detalló que se logró la aprobación de tres proyectos muy importantes, con mejoras para la circulación en la ciudad

“Se trata de la obra Paseo Costero 1 que comprende la ampliación y repavimentación de Perito Moreno desde Yaganes hasta 2 de Abril, donde se va a incluir la rotonda para ingreso y egreso. Y también la obra Paseo Costero 2, desde el puente hasta la entrada de la ciudad, ensanchando Perito Moreno para que tenga cuatro manos”, explicó.

Agregó que la tercera obra aprobada es “en la calle Hipólito Yrigoyen desde la rotonda de ingreso al aeropuerto hasta la rotonda del CADIC, también ensanchando esa arteria con la construcción de dos vías por mano, extendiendo los cuatro carriles sobre toda Yrigoyen”.

La viceintendenta electa recordó que “este Fondo se logra con el aporte de las empresas beneficiadas por el subrégimen de la Ley de Promoción Industrial, aporte establecido en la prórroga otorgada con el fin de constituir el fideicomiso y aplicar en obras de infraestructura”.

Adelantó, finalmente, que “tenemos otras obras en carpeta con el FAMPF, pero ya tenemos estas obras aprobadas y ya podemos llamar a licitación para comenzarlas en esta temporada”.

En tanto, el senador nacional Matías Rodríguez aseveró que “estamos muy contentos por la concreción de este convenio” y apuntó que durante el encuentro “hicimos un repaso del recorrido de los últimos años en los que no solamente pudimos crear este Fondo sino que logramos la renovación de la prórroga de la ley 19.640”.

En esa línea. Observó que "se trabajó mucho y en su momento tuvimos el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del presidente Alberto Fernández". También mencionó que "el trabajo que se llevó adelante con el intendente Vuoto no solo hizo que se pueda lograr la prórroga, sino que también permitió la generación de fondos muy importantes para la provincia y que hoy se reflejan en obras concretas para Ushuaia, Río Grande y Tolhuin". Y concluyó: "Esto va a hacer que sigamos fortaleciendo la matriz productiva de Tierra del Fuego y que la podamos ampliar".

En tanto, Darío Garribia, integrante del Comité Ejecutivo del Fondo, recordó que el mismo “se generó a partir de la decisión política y el trabajo en conjunto entre el intendente Vuoto, el senador nacional Rodríguez y el Ejecutivo nacional, ya que al momento de plantear la prórroga de la ley 19.640 se puso como condicionamiento, para que las empresas puedan seguir gozando del los beneficios de la ley, que aporten parte del reintegro del IVA que reciben a un fideicomiso”.

Además, explicó que de esta manera “las empresas no solo presentan nuevos proyectos que amplían la matriz productiva fueguina, también destinan fondos a proyectos de infraestructura que necesita la provincia”.

Por último, Garribia expresó que “tenemos proyectos para mejorar la traza vial del Parque Industrial de Río Grande y para la instalación de un matadero, para un nuevo Parque Industrial en Tolhuin, y también hay proyectos con la Provincia relacionados con el gas, la generación eléctrica y del desarrollo de un centro de tecnología de madera”.

Por su parte, quien es el director ad honorem del Comité Ejecutivo del FONDO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA FUEGUINA , Alejandro Sehtman y Cavo valoró el esfuerzo y la dedicación del intendente Walter Vuoto, el senador Matías Rodríguez y Dario Garribia, cuyo incansable trabajo fue fundamental para obtener la prórroga y establecer el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva.

«Esta herramienta representa mucho más que simples acuerdos; es sinónimo de más obras, más desarrollo y, lo que es aún más esencial, más oportunidades de trabajo en nuestra comunidad», finalizó Sehtman y Cavo