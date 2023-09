Moisés Solorza, «La equiparación de salarios hace menos atractiva la permanencia de trabajadores en Tierra del Fuego»

Por Armando Cabral

Rio Grande 15/09/2023.- Así lo manifestó Moisés Solorza, ex secretario general del Sindicato de jerárquicos petroleros, y ex secretario de Energía de la Provincia, según explicó, luego de la quita del impuesto a las ganancias a mas de 800 mil trabajadores en el continente hace que ya no sea tan atractivo para muchos trabajadores, por ejemplo los especializados en distintas áreas, permanecer en la provincia.