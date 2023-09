LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA TRABAJA PARA DESACTIVAR UNA OCUPACIÓN IRREGULAR

Allí se detectaron unas 40 estructuras ilegales, de las cuales una decena se encuentra habitada.

Tras realizar las notificaciones correspondientes e instar al desarme, el Municipio prepara la presentación una denuncia policial y judicial.

En diálogo con FM Master’s el responsable del área de Hábitat, David Ferreyra, sostuvo que «hubo denuncias y llamados de vecinos en relación a ocupaciones en un sector ubicado a la altura de la curva de Piquillín» y ante esto «la Secretaría realizó un relevamiento, se dejaron actas para la paralización del armado de estructuras y el desarme inmediato».

«Tenemos informes de cerca de diez familias consolidadas viviendo desde hace un tiempo y unas 30 estructuras desocupadas», detalló.

Además, sostuvo que «aplicamos los protocolos correspondientes y también realizamos el pedido al Ministerio de Gobierno de la Provincia y a la Policía» solucitando que «se definan los pasos a seguir una vez que determinemos las estrategias de intervención en el sector, como pasó días atrás en Bosque del Faldeo».

A ello sumó que «con los datos relevados vamos a realizar en las próximas horas una denuncia policial y ante la Fiscalía».

Ferreyra detalló que en cada intervención «se toman los datos de las familias y se analiza la situación social, no hay un desalojo inmediato».

En esa línea, remarcó que «por más que no corresponda usurpar un espacio público o protegido, iniciamos un diálogo con las familias para determinar su realidad y el motivo por el que ocupan un lugar que no pueden ocupar, y para que el desarme sea consensuado y que no haya conflictos entre vecinos, o entre vecinos y el Municipio y la Policía».

«La definición de la gestión del intendente Walter Vuoto es preservar los lugares que no pueden ser ocupados como por ejemplo la Reserva Natural Bosque del Faldeo, que fue creada por ordenanza y es una zona de bosque nativo», aseveró el funcionario, y si bien «entendemos que hay una situación compleja desde lo habitacional, no podemos permitir que se produzcan ocupaciones irregulares».

Consultado sobre la situación actual en la reserva, Ferreyra recordó que el sector «fue desocupado y después de una reunión con los vecinos realizamos el marcado con cartelería del perímetro de lo que es la reserva».

Paralelamente «estamos trabajando con la UISE para instalar algunas garitas de prevención de acuerdo a lo que hablamos con los vecinos. Una va a estar ubicada en el sector del acceso a la reserva por calle Pista de Esquí, y estamos evaluando dónde ubicar el resto. Esto lleva un proceso administrativo pero esperamos poder instalar las garitas el fin de semana».

Finalmente, Ferreyra expresó que tras la intervención por las 38 ocupaciones en la reserva natural y el barrio Ecológico «sólo seis familias se acercaron a la Secretaría por una situación social y habitacional crítica y estamos trabajando en una solución» y dijo que «entendimos que el resto de las ocupaciones tenían que ver con algún tipo de especulación».