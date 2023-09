Héctor Stefani: «Argentina no puede tocar la 19640 porque es una política publica»

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, en dialogo con Radio Provincia, sostuvo que siempre estuvo en contra de cualquier recorte a los beneficios de la Ley de Promoción Industrial y Económica 19640, a la vez que remarcó una vez mas que es necesario ampliar la matriz económica de Tierra del Fuego en otros rubros, como pesca, madera, turba o los hidrocarburos.

Remarco, que es un país poco federal, si en los papeles, pero no en los hechos, además, no solamente estoy en contra de la separata y de achicar los beneficios que tiene Tierra del Fuego, sino que creo que no se sabe bien cuales son los beneficios porque si uno lee la separata ahí pareciera que si se elimina el subregimen de promoción, la argentina recuperaría un 0,35% de su Producto Bruto Interno, PBI y la verdad que es un disparate, es mentira, porque no es que el estado nacional pone plata en Tierra del Fuego, deja de percibir algún tipo de impuestos y los empresarios tienen alguna ventaja comparativa a la hora de pagar aranceles de importación con respecto a los que están en el continente, pero eso le genera a a Argentina, tener 12 mil empleos directos y 7 indirectos y tener un territorio del cual recibe varias cosas, entre ellas, el 30% del gas que consume la argentina. Entonces me parece un error haber incluido la separata y en mi va encontrar alguien que siempre va a defender y se va a oponer a estas cuestiones y he votado y va a seguir siendo siempre así».

Fuente: radio Provincia