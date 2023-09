“ENTENDEMOS QUE NO DEBIÓ REALIZARSE PORQUE OBVIAMENTE HAY UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO”

En este sentido, Greve consideró que “esta reunión para nosotros resulta extemporánea porque no debió realizarse”, y siguió: “hay una investigación en curso, hay una denuncia penal y el Fiscal de la causa, doctor Urquiza, incluso mandó una nota y solicitó a la Legislatura prudencia en las declaraciones para no entorpecer la investigación del hecho”.

“Lo cierto es que uno no escuchaba al Legislador Villegas, presidente de la Comisión, hablar en los medios diciendo que él quería saber quién mentía y quién no, y esa no es la función del legislativo de la provincia”, agregó el Legislador de FORJA, al tiempo que subrayó que “esa es la función del Poder Judicial, la Legislatura hace lo que tiene que ver con el control de cada uno de los poderes, pero de ninguna manera se puede inmiscuir con una investigación penal en curso y creo que eso es lo que lo sucede hoy en día”.

Finalmente, el funcionario sostuvo que “quedó claro que hay un rotundo rechazo a estas acusaciones” y concluyó: “el jefe de Policía ya lo dijo en la Justicia y hoy lo refrendó aquí, en el Poder Legislativo dentro de la Comisión, donde hizo saber qué es lo que le sucedió a él a título personal en el hecho y se puso a disposición tanto de la Legislatura como de la Justicia, así como también lo hizo el Ejecutivo”.