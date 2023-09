El pensamiento idiota contra la Ley 19640 que hay que combatir ya para que no siga causando daño.

Por Armando Cabral

Rio Grande 16/09/2023.- No será la primera, ni ultima que «genios» de oficina en CABA opinen sobre lo que no saben, esta es una de esas oportunidades, donde todo esta viciado de justificaciones subjetivas e intentos de destruir una provincia como Tierra del Fuego a la que muchos argentinos solo le ponen precio y no valor como el que realmente tiene. Esto también esta generado por las autoridades que no responden, ni promocionan el subregimen de promoción industrial y solo se dedican a hablar de Ushuaia como meca turística, mientras la generación de empleo industrial esta en nuestra ciudad.