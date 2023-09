DURA RÉPLICA DEL GOBERNADOR MELELLA AL CANCILLER CAFIERO POR LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DEL RADAR EN TOLHUIN

El titular de la Cancillería Argentina sostuvo ante Senadores Nacionales que la provincia de Tierra del Fuego se había “excedido en sus atribuciones” al habilitar su instalación. Sin embargo, en respuesta, el Mandatario fueguino lamentó salir a desmentir esas expresiones.

“De ninguna manera señor Canciller Santiago Cafiero, la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS se excedió en sus atribución en torno al establecimiento del radar en cercanías a Tolhuin, muy por el contrario, ahora, estamos solucionando lo que su Cancillería y el Ministerio de Defensa no han podido realizar”.

A través de sus redes sociales, el Gobernador Melella puntualizó que “hoy si estamos haciendo lo que no nos corresponde, pero es lo que Ud. (Cafiero) y el Ministro Jorge Taiana deberían haber hecho: Primero no aprobar la instalación de un radar en Tierra del Fuego como lo hicieron y segundo no dejar sin efecto una resolución, sin tomar las medidas que conllevan esa sedición”.

“Lamentablemente, sus palabras ante los Senadores, no solo fueron desafortunadas e inexactas, sino que además demuestran una falta total de conocimiento del accionar de su Cancillería, que hace unos meses festejaba la llegada de las inversiones del radar, pero ahora buscan por todos los medios encontrar otros responsables de sus desastres”, criticó.

“Lo único que puedo destacar de su breve y desacertada alocución es que los únicos responsables de todo este desmanejo institucional son Uds., por competencia”, insistió Melella.

En este sentido, le recodó al Canciller “todo el gran trabajo que realiza este Gobierno y el pueblo de Tierra del Fuego en defensa de la soberanía nacional y nuestras Islas Malvinas, por eso es inaceptable esta postura hacia nuestra Provincia”.

Para finalizar, Melella insistió en calificar como lamentable los dichos y el accionar del canciller, al remarcar que la empresa contaba con el aval de la cartera a cargo, del Ministerio de Defensa y otros organismos del Estado Nacional y «se pretende hacer cargo a nuestra provincia que solo se limitó a aprobar el estudio de impacto ambiental solicitado».