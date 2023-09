Dra. Mariel Borruto “Si cambian o recortan los beneficios de la ley, las empresas se van a ir a otro lado”.

Rio Grande 08/09/2023.- La jueza federal Mariel Borruto, se refirió a los benéficos de la Ley 19640, los que no conocen los beneficios, los impuestos que aquí no se pagan, la defensa de la soberanía, la necesidad de que cualquier candidato que gane las elecciones, nos cuide primero por la defensa de la soberanía, luego por la producción industrial. El juicio por sobreprecios de los autos, el no cumplimiento en el descuento del 21 % de IVA y más.

Han venido colegas, abogados, jurídicos, comenzó diciendo, gente muy preparada que no sabía que éramos una isla, creían que había un puente que nos unía al continente. Desconocen que tenemos una situación de insularidad única en la republica argentina, no tienen ni idea.

La Dra. Mariel Borruto es jueza Federal en funciones en la ciudad de Rio Grande, ha escrito tres libros sobre la Ley de Promoción Industrial y Económica 19640, estos han sido traducidos a 6 idiomas.

Ha viajado visitando otras áreas aduaneras y zonas francas del resto del mundo y esa experiencia a sido plasmada en cada hoja de su material que es sumamente importante para tomar contacto con esta “ley fundacional” como ha dicho el Contador Di Leo, por lo que generó a partir de su implementación en 1972.

Esta es una ley fundacional porque desde la época de Perón, se pensó en poblar la Patagonia, pero los primeros que vinieron lo hicieron obligados, la Prefectura, Armada y el Ejercito, después la cárcel de Ushuaia.

Algunos se quedaban, agrega porque tenían tierras, o se arraigaban, con campos, ovejas, pero eran muy pocos.

Tenemos tratados firmados con chile, pero esa salida al Atlántico no permitía hacer exportaciones a Europa, si hacia a Asia, y así de a poco fueron llegando, “Gobernar es poblar”, decía Alberdi, se fueron acercando a esta zona, se fueron quedando por acá, si bien fue durante un gobierno militar, esto preocupaba, porque ya se había creado un regimen de Zona Franca, después se sacó todo el regimen, habían quedado cosas que no se podían sacar de la isla, había injusticias, decía Mariano Viaña, otro de los hombres mas cercanos y que mas conoce de la ley en la Isla. El en esa época era contador y había que pagar impuestos, todo se pagaba por adelantado, tenía una florería y las flores llegaban arruinadas porque el avión demoraba 14 hs, el famoso lechero. Estábamos lejos, esa situación no cambio, pero la situación hace que este lugar sea un poco más tentador.

“La Antártida es la mayor reserva de agua dulce del mundo, es un continente de hielo, pero debajo de todo ese hielo hay tierra y nuestra porción esta siendo reclamado por otros países, como Gran Bretaña, hace unos días Chile publicó un mapa que nos sorprende a todos, puntualiza, quitando 5000 kilómetros cuadrados de territorio que nos sorprende a todos. Esta la cuestión Malvinas, están en nuestra plataforma continental, lo mismo que la Antártida, las Islas Shetland, Orcadas, Sándwich, donde también reclamamos soberanía”.

“Entonces la presencia de gente en este lugar genera soberanía, esta es mi visión, y no es la visión geopolítica estratégica que tienen en Buenos Aires u otros lugares del país”.

La Dra. Borruto, se preguntó si estamos conectados físicamente con el resto del mundo, “lo virtual lo tenemos, pero no físicamente, de lo que es el centro del mundo estamos lejísimo y cuesta muchísimo salir de Tierra del Fuego, y en particular de Rio Grande lo vivo por mi lugar de trabajo y me preocupa, por ejemplo el sistema de salud, porque hay gente que hay que derivar, remedios que no llegan, prótesis que vienen en colectivo, son situaciones que indignan. Esto hace a la conectividad”.

“También hay gente que, a partir de estos beneficios, hay gente que se queda y muchos que no salieron nunca de la isla, no es como en la provincia de Buenos Aires que en dos horas de colectivo estas en una playa, o en otra ciudad”.

Puntos sobresalientes:

No hay control sobre los precios de los productos que ingresan a la isla, la jueza recomendó la conformación de una comisión para tratar ese tema.

No se respeta el descuento de 21 % de IVA, los grandes supermercados aducen que los precios por la compra en grandes cantidades se hacen sin IVA y eso se traslada a los precios. Compramos 30 toneladas de harina y 5 vienen a la isla, deberíamos pagar un extra por tonelada comprar todo con IVA. hay mucho gasto administrativo entonces nos conviene, pero no se puede cobrar con IVA.

Conectividad, Borruto dijo que no estamos conectados al mundo, si lo estamos es solo de manera virtual, no física y las autoridades nacionales deberían cuidar este lugar del país y cuidar a quienes viven aquí, El cepo al dólar esta generando una vez mas que las empresas instaladas en la isla estén teniendo serios problemas para poder producir.

La mayoría de la gente que vive en Tierra del Fuego, desconoce los beneficios de la Ley 19640, hay que hacerla conocer en le resto del país, porque esta situación es única, nuestra situación de insularidad es única y que se respete. Aquí se pagan impuesto municipales o provinciales, pero no son los más importantes como impuesto a las ganancias, bienes personales, impuesto a las transferencias inmobiliarias, son impuestos fuertes que están en el resto del país

Las áreas aduaneras funcionan en otro país por una cuestión cultural, en Brasil por ejemplo aman comprar productos brasileros, acá ponemos en duda lo que se fabrica en Tierra del Fuego, “esto lo hacen en Tierra del Fuego de manera despectiva”.

Las empresas que han venido a Tierra del Fuego, vienen a hacer negocios, no acción social y si no lo hacen aquí lo van a hacer en otro país.

El partido que gane las elecciones deberá aprender a difundir la actividad que se desarrolla aquí, no es fácil.

Las visitas a las fábricas, deberían ser mensuales, los chicos jóvenes están interesados y eso debería formar parte de la curricula de estudios.

Se debería explicar que es el ensamblado, que es un sistema de producción que se aplica en todo el mundo, para el 100 % de los productos que consumimos.

Si quitan los benéficos de la ley y tengo una empresa acá, yo me voy, a lugares cercanos a los grandes centros de consumo como La Plata, Mar del Plata u otro en el continente. Con la lógica pérdida de empleos y la ruptura del circulo económico de comercios, emprendedores y pequeños productores que viven de ese movimiento de efectivo que generan los trabajadores de esas empresas.

El tema del precio de los autos y la denuncia colectiva, que lleva adelante un estudio de abogados de Ushuaia, no se lo voy a responder porque tengo el expediente en este juzgado federal.

Costo fiscal de mantener el regimen, y no ver la cuestión geopolítica, al respecto Borruto, sostuvo que “necesitamos candidatos que nos respeten esto, porque es parte de la República Argentina, el país debe defendernos, porque hasta climáticamente esta comprobado que dentro muchos años va a tener uno de los climas mas beneficiosos, mas que cualquier otro, este año en México o Europa casi llegan a los 60 grados, necesitamos que nos cuiden un poco más. Esto no es si no gano no nos sirve, esto no es ganancia, esto es inversión. Vuelvo a repetir, agrego, la empresa que no tenga beneficios se va a ir a buscar mano de obra mas barata”. No se puede pensar en dejar de ganar algo que nunca se generó.

Respecto del costo fiscal, Borruto remarcó, que “ acá para 200 mil personas que no paguen esos tributos, no va a alterar la continuidad de la Ley 19640, o el presupuesto nacional, porque Tierra del Fuego, tiene el 99 % del trabajo en blanco con lo cual nuestros trabajadores están pagando los tributos de los de Salta, Jujuy y los de la provincia de Buenos Aires donde el descuento de la seguridad social lo hacen muy pocos y el trabajo en negro es normal, sin embargo en Tierra del Fuego va todo a la caja de jubilaciones.

Cambiar la matriz productiva va a demorar mucho tiempo, cambiarla es un trabajo de mucho, salir de un modelo e ingresar a otro va llevar mucho tiempo. Necesitamos planes a largo plazo para poder cumplirlos e ir desarrollándonos a medida que vamos a avanzando”, finalizó.