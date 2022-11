Con goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, Argentina derrotó 2-0 a Polonia y clasificó a los octavos de final como líder del Grupo C en el Mundial Qatar 2022

Argentina y Polonia se van al descanso con el empate parcial que no tiene goles. Szczesny le atajó un penal a Lionel Messi. El equipo de Lionel Scaloni fue muy superior a su rival, pero no logró quebrar la solidez defensiva de los europeos. Con la repartición de puntos, por ahora ambos clasifican a los octavos de final, porque México y Arabia Saudita no se sacan diferencias.