Yésica Garay y Belén Molina recibieron a la secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultural LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA PONDRÁ EN MARCHA EL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS

Confundir miedo con respeto en política, puede ser una muy mala señal.

Rio Grande 20/09/2022.- Hay muchos que cometen este error, pero afortunadamente, la mayoría opta por callarse la boca y guardar un respetuoso silencio. No es el caso de la senadora, ex concejal riograndense, ex directora de LRA 24 Radio Nacional, quien tuvo la desafortunada idea de enviar una gacetilla a algunos medios cuestionando al Intendente Martin Pérez.