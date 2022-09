Rio Grande y las realidades paralelas sobre la economía. Comercios, vs Ferias.

Rio Grande 15/09/2022.- Desde hace unos días venimos viendo que la Cámara de Comercio de Rio Grande ha iniciado una campaña en contra de las ferias que se desarrollan en toda la provincia, show rooms, ventas por internet, locales de comida rápida, artesanos, emprendedores, etc. Y sus argumentos son más que fundamentados, pero la realidad es que por más que se las cerrara a todas y dejaran de hacer que miles de fueguinos obtengan una entrada de dinero para sobrevivir, la gente no compraría en negocios o comercios donde los precios son absolutamente inalcanzables para cualquier ciudadano de a pie.

Las ferias no comenzaron ayer en Rio Grande desde 1999, vienen desarrollándose con distintos nombres, en Rio Grande “El desafío de Producir”, “ “expo mujer”, Expo Juventudes” “El mercado en tu barrio”, “mercado Concentrador “en Ushuaia y así muchas más que congregan a productores locales, artesanos, emprendedores, jóvenes que se procuran sus primeros ingresos, adultos mayores, en fin, una pléyade de personas que pugnan por sobrevivir en medio de una crisis generalizada y esa crisis nos dice que hoy la inflación es del 80%, los sueldos de cualquier trabajador estatal o privado no alcanzan y 7 de cada 10 trabajadores en blanco no llegan a fin de mes. En este momento en argentina cualquier trabajador registrado es pobre.

La canasta básica en Tierra del Fuego, con un kilo de asado a 2500 pesos, medio kilo de queso a 1000 pesos, un kilo de pan a 200 pesos, un frasco de mermelada 490 pesos, una pizza 2000 pesos, un litro de leche casi 300 pesos, todo superando aumentos del 100% en lo que va del año, no es un problema solo de los comerciantes, es un problema de toda una sociedad que puede vivir dignamente. Un jean cuesta entre 10 y 12 mil pesos, un par de zapatillas hasta 30 mil pesos, una remera 6000 pesos, mientras que en Buenos Aires los mismos artículos se consiguen por la mitad de ese precio, nos da una pauta de lo que está pasando.

Lo que sigue es un informe del INDEC, es decir información oficial, sobre aumento de precios en agosto.

En julio algunos rubros como textil y calzado habían tocado los tres dígitos y ya se sabe que en agosto hay productos que aumentaron entre el 101% y el 155,55% como harina, huevos, café y fideos.

Con aumentos entre el 101.7% y 137% el pollo, salmón y jamón crudo se mostraron a valores casi inalcanzables.

cuánto cuesta un asado para 6 personas en septiembre

Las gaseosas incrementaron 130% y la papa 109.6%. Por motivos estacionales, algunas verduras como la lechuga y la cebolla treparon más del 200%.

El jabón de tocador subió 104%, restaurant y hoteles 100.4% y los cristales para lentes llegaron al 142%.

Emergencias médicas aumentó 112% y los pasajes de avión 358%. Cuadernos y textos secundarios entre el 108 y 141%.

Al cerrar el año la inflación estará cerca del 100% con récord de los últimos 30 años aún con precios reprimidos con 30% por debajo del valor publicado.

Sin que ningún gremio haya logrado acercarse siquiera al cubrir el 50% de aumento de precios al consumidor, la pregunta es ¿Quién va a pagar esto?, nadie, obviamente, como pasó con las cubiertas para invierno, que llegaron a los 100 mil pesos en algunos casos. Hoy en Tierra del Fuego, muchos deben tener dos o tres trabajos para llegar a fin de mes.

Es entendible el cuestionamiento de los comerciantes que según este mensaje que nos envió uno de ellos, deben pagar todo esto, para sostener sus comercios, pero nada nos hace pensar que la gente vaya a asistir masivamente a comprar a los comercios.

Y de paso le respondo, que al menos este medio paga autónomos todos los meses, ingresos brutos, técnico de mantenimiento, hosting donde está instalado el portal y un servidor cuyo costo es en dólares, luz, gas, cable e internet y un alquiler que sumado a estos servicios está rosando los 60 mil peso, es decir que antes de cobrar nada tenemos que desembolsar casi 100 mil pesos, incluyendo también un estudio contable, donde una declaración jurada de bienes cuesta 12.400 no se si hay medios que pagan o no, aportan o no, pero este sí y esta al día con y la de ganancias otro tanto.

Me parece raro tener que aclararlo, porque además tenemos que demostrar mes a mes que no tenemos empleados, ante el ministerio de trabajo con carácter de declaración jurada y nuestros cobros son por lo general a 30 días, mientras que los comercios, en muchos casos no reciben tarjeta, otros no te dan recibo de pago, sin contar que en otros ni siquiera te saludan cuando entras. Pero bueno tiene razón este comerciante, por eso público su comentario a mi posteo en la red Facebook, pidiendo a la gente que apoye a los productores locales, emprendedores, artesanos y a todos aquellos que nos permiten comprar cosas que no podríamos adquirir en comercios por los precios que tienen.

TENES RAZÓN EN MUCHAS COSAS ARMANDO! ¡HAY GENTE ABUSIVA! ¡PERO LAS MAYORÍAS DE LOS SHOWROOMS, ¡NO PAGAN HABILITACIONES COMERCIALES, DESINFECCIÓN SEMESTRAL, ALQUILER, ¡NO PAGAN LUZ Y GAS COMERCIAL, ¡NO PAGAN EMPLEADOS O EMPLEADAS MÁS CARGAS SOCIALES, ¡MÁS CONTADOR, ¡NO PAGAN CARTELERIA NI INSPECCIONES DE COMERCIO, ¡BOMBEROS, ¡RENTAS, ETC, ETC, ETC, Y MUCHOS MEDIOS DEL PERIODISMO NO VIVEN DE LOS SHOWROOMS! ¡NO APORTAN A NADIE NI A NADA! ¡NI HABLEMOS DE SHOWROOMS DE COMIDAS CASERAS!!! ¡ES RAZONABLE TU CRITICA, PERO DEBERÍA SER UN PÁRRAFO APARTE PARA CONTARLO DE OTRA MANERA! ¡ABRAZO INMENSO, SABES Q TE QUIERO Y TE RESPETO MUCHO! AUNQUE EN ESTA, LAS DIFERENCIAS SON MUY GRANDES!

La única intención de mi posteo fue que se entienda que todos estamos pasando por una situación absolutamente complicada como nunca antes y que todos deberían tener la posibilidad de poder llevarse un peso a su casa, no para enriquecerse de la mañana a la noche, sino porque quieren comer todos los días, vestirse y mandar sus hijos a la escuela, porque si no entramos en esto de “si rema porque rema y si no rema porque no rema”. Nos quejamos de los que no trabajan y cobran, pero también de los que intentan ganarse el peso dignamente. Un poco de empatía, un poco de solidaridad, un poco de tolerancia para que todos podamos estar un poco mejor.

Las ferias son auspiciadas tanto por el gobierno de la provincia, como por los municipios, en las tres ciudades de la isla y un dato no menor para finalizar, un vendedor de pescado que trae su producto desde Mar de la Plata, lo vende a 700 pesos el kilo, cuando acá 2 trocitos de salmos, dos trocitos de no más de 300 gramos, cuestan 2.400 pesos en el supermercado, el calificó lo que pasa con los precios en Tierra del Fuego como una estafa.

Finalmente, las ventas a través de internet aumentaron este año un 45% y eso tampoco se puede parar, porque la gente ya comenzó a buscar precios y pagar lo que puede, no lo que le imponen, no porque quiera, sino porque ya no sabe qué hacer para llegar a fin de mes.

Ya se anunciaron cientos de finalizaciones de contratos en fábricas a fin de años por la falta de insumos, de que van a vivir esas personas, donde van a comprar sus alimentos, su ropa, sus medicamentos. Alguien se preguntó cómo viven miles de fueguinos y con qué derecho se les intenta imponer donde comprar y cuanto pagar.

