Para Sciurano toda la dirigencia fueguina debe expresarse respecto de la reducción gradual del subregimen de promoción industrial.

El legislador provincia Federico Sciurano (UCR), fue consultado como presidente de la Comisión 2 de Economía del parlamento provincial, respecto de la reducción gradual de los beneficios al subregimen de promoción industrial plantado el Presupuesto nacional 2023, donde se manifiesta como gasto el monto de 520 mil millones de pesos.

Para los especialistas esta es una clara intención de derogarlo, pero ahí según manifestaron, se entraría en el terreno de las especulaciones, lo cierto es lo que expresa textualmente el presupuesto es: En particular, en el caso del régimen de promoción para Tierra del Fuego, expresa el documento que el gasto tributario asciende a casi 520 mil millones de pesos (medio billón) calculado para el año 2023, lo cual equivale a 0,35 puntos del PBI. Se recuerda en el informe que es “un régimen vigente desde la década del 70 (siglo XXI), con el objetivo principal de fomentar el incremento de la población en la isla”. Sugiere la “revisión de la política pública actual asociada y posible reducción gradual del beneficio”.

El legislador manifestó “estoy trabajando c ese tema ,hasta acá lo q veo es q el recorte es una muy seria posibilidad pero no lo da como un hecho sino como facultad de estudio para el Congreso porque lo estaría pidiendo el FMI . Tiene q haber una reacción de toda la dirigencia Política sin especulación acompañada por sectores Gremiales y Empresariales. Los planteos individuales son intrascendente y mudos para BsAs”.

En este sentido agregó “Tiene que haber una reacción de la dirigencia toda sin especulación Político partidaria sabiendo que se pide el estudio con la intención de avanzar sobre estos temas . Es fundamental la unión de todos para marcar una postura contundente”.

Sciurano es el único que se manifestó hasta ahora al respecto, mientras que el gobernador de la Provincia, Gustavo Melella en declaraciones de hace instantes a la prensa local, desmintió que vaya a haber quita de beneficios, textualmente dijo que “hable con el Ministro Massa y me manifestó que no se tocará el regimen de promoción y una vez mas cuestiono la política del gobierno nacional anterior que según manifestó, quiso cambiar la matriz productiva, en el Frente de Todos tenemos claro que la industria es soberanía y la industria no se toca. Cuestionó , sin nombrar a quienes se preocupan ahora pero en su momento no aprobaron el presupuesto, pero hoy salen con otras intenciones a hablar del tema”.

En otras palabras el mandatario minimizó, lo expresado en el Presupuesto nacional, aun antes que se trate en la Camara de Diputados y luego en el Senado Nacional.