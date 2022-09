Lic. Andrea Manavela: Charla a fondo sobre salud mental, un tema que debe comprometer a toda la sociedad.

Para conocer más sobre estas actividades consultamos a la Lic en Psicología Andrea Manavela, Directora de Salud Mental dependiente de la Secretaria de Salud municipal, quien sostuvo que se trabaja en varios temas con una sistematización de diversas acciones que se vienen llevando adelante desde el inicio de gestión que tienen tres ejes de trabajo, un plan de acción para cada temática. El punto uno apunta a trabajar con distintas estrategias, con un plan de acción distinta para cada temática, pero si abordando lo que son sistemas de prevención de la salud mental para poner en agenda porque es tan importante la prevención porque siempre pensamos en la salud mental cuando ya hay dificultades o situaciones de padecimiento de una severidad importante”.

“Este programa se centra en ir mostrando las acciones que son accesibles para la comunidad, para todos y que, de alguna manera, cuidan o impactan positivamente en el cuidado de nuestra salud mental”.

Manavela señala que dentro de ese marco se llevaron a cabo jornadas de Bullyin, la mesa de trabajo con juventudes, de esa mesa de trabajo salió el grupo de jóvenes multiplicadores y fueron justamente ellos quienes nos plantearon que muchos de sus compañeros la estaban pasando mal, que no saben cómo hacer ese primer abordaje ni a donde dirigirse o recibir información sobre qué camino seguir, entonces nosotros estamos armando ese recurso, esa vía de acción que tiene algunas pautas como hacer esa primera escucha, acompañarlo en todo momento y si es necesaria hacer una derivación o acceder a una institución de mayor complejidad porque no lo podemos hacer nosotros, también acompañarlo en hacer ese nexo”.

En cuanto a la influencia de las redes sociales en la salud mental.

La profesional sostuvo que “las redes sociales son la via de expresión que más usan los jóvenes, pasan mucho tiempo, es el medio para distintos contenidos, en cuanto a la salud mental, ahí se replican muchas opiniones sobre la salud mental que están basadas en estigmas, prejuicios. Este sábado es el día internacional sobre la prevención del suicidio y también queremos hablar sobre esa temática donde también hay mucho prejuicio en relación a las personas que sufren ese estado, por ser una situación que impacta tanto, muchas veces se centra en buscar culpables y no se tiene en cuenta que esto no depende solamente de los sistemas de salud, quienes trabajamos en salud mental estamos trabajando mucho en eso, ojala que fuera responsabilidad de un solo sector, pero la realidad es que hay muchos factores que inciden en nuestra salud mental y hay que trabajar en redes, trabajo en conjunto, por eso convocamos a asociaciones, con los jóvenes, con la familia, es un trabajo, biopsicosocial y atravesado todo por la cuestión comunicacional”.

Como comunicar la problemática de la salud mental.

Según explica Manavela, “creo que hay que ser muy cautelosos en cuanto a lo que no hay que hacer, esto basado en normas de comunicación que vemos desde nacion particularmente, por ejemplo, hizo tal cosa porque lo dejó la novia, es decir que además dela situación trágica que ya se está viviendo, ya tenes una nueva víctima que es la novia que termina una relación y ahora es acusada de tener la culpa de ese desenlace final, simplista y además ¿Por qué nos preocupa cómo se comunica?, porque nosotros lo que tenemos que hacer ante una situación tan dolorosa es no seguir agregando víctimas, porque nosotros a quien culpamos la convertimos en una víctima más porque seguramente no quiso generar eso, que pudo actuar como disparador, estaba dentro de un contexto pero nunca es la causa”.

La salud mental pos pandemia.

En este punto, la licenciada Manavela, confirmó que los problemas de salud mental se agravaron tanto en jóvenes como en adultos mayores, por la situación social, soledad, depresión “si totalmente, antes de la pandemia hablábamos de las reacciones esperables que la dirección del municipio fue a abordar como el aquí y ahora pero después de la pandemia comenzaron a aparecen situaciones producto de una realidad critica. Las situaciones que se fueron agravando habiendo una alta demanda de salud mental producto de la situación social. Si bien desde nuestra área se atiende la demanda, también comenzamos a implementar lo grupos de trabajo, grupos terapéuticos para tratar problemas de ansiedad en adolescentes y en adultos porque es una de las problemáticas que nosotros detectamos como prevalentes”.

La dirección quiere cambiar la forma de encarar el problema de la salud mental dejando de tomar la atención cuando el problema es extremo y también dejar de pensar que la salud mental solo se atiende en el consultorio, en realidad toda la comunidad tiene que estar alerta y cuidar de alguna manera la salud mental.

Hay muchas cuestiones sociales, familiares, económicas, se detecta mucha soledad, que eso se ve tanto en niños, jóvenes como adultos mayores, remarca Manavela, entonces se trata de cuidar a los sectores más vulnerables en el cuidado de la salud mental, hay distintos espacios, para acompañarlos, incluirlos de alguna manera, ese es otro problema que hace a la salud mental, el aislamiento y la exclusión, muchos jóvenes que no continúan sus estudios, no están insertos en el sistema laboral, educativo, u ocupacional por eso desde el Municipio y las distintas areas se hacen esfuerzos muy importantes para que no se queden solos, esa es la base, que las personas no se queden solas”.

El acompañamiento del Municipio ante estas situaciones.

El municipio a través de esta área acompaña con los programas de orientación vocacional acompañando en ese nuevo proyecto de vida. También se están armando equipos de trabajo para comparar a los estudiantes que se van a seguir carreras universitarias a La Plata, porque entran en una situación de desarraigo y el desarraigo es un factor de riesgo para la salud mental y a esos chicos también hay que cuidarlos y acompañarlos para que concreten ese proyecto de vida junto a sus familias.

Respecto de las asistencias que realiza el área de Salud mental, la profesional sostuvo que al ser un área de atención primaria no atienden emergencia o situaciones críticas, pero si aquellas personas que necesitan asistencia psicológica, que no necesariamente tienen que venir con una orden médica, los vecinos que no estén pasando por un buen momento, y necesiten ver a un profesional, pueden llamar al teléfono 443074 martes y jueves y ahí se les entrega el turno de admisión. Posteriormente lo que se hace es ver qué centro de atención queda más cerca de su domicilio y se continua la atención desde allí. Ese tratamiento puede durar 3 o 4 meses y por ahí llegar hasta Casa de Jóvenes es muy complicado.

Consumo de alcohol y distintas sustancias.

Finalmente, y en cuanto al consumo de alcohol y distintas sustancias, esto también se encara como un problema de salud mental con determinantes que muchas veces están en el contexto social. Esta el facto social pero también el psicológico que cuando se encuentran posibilitan que emerja esa problemática.

“Sabemos, dijo Manavela, que cuando hay conductas suicidas hay también consumo de sustancias. No necesariamente es un problema de consumo de sustancia instalado, sino que se usó la sustancia para lograr la desinhibición necesaria para ejecutar el acto”.

La forma de comunicar de los medios

En este contexto y respecto de la forma de comunicar de los medios de comunicación, sostuvo que “ se sigue publicando sin pensar que hay otras personas a quienes se les puede estar generando un daño en el contexto de una situación ya dolorosa, eso siguevigente como muchos de los estigmas sobre la problemática de la salud mental, si están vigentes y hay que ser cuidadosos porque el mayor estigma y sobre lo que tenemos que luchar es donde hay situaciones delictivas o de daño a terceros donde lo primero que se dice es “estaba loco”. ¿porque asociamos la salud mental a la delincuencia, se preguntó, no está asociada y no es así tan directo”, finalizó.

Seguiremos con el tema

El tema no termina aquí, seguiremos publicando información y todo lo necesario para que quienes estén pasando por situaciones como las descriptas aquí cuenten con la información necesaria para su asistencia y tratamiento.

