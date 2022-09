HARRINGTON: “TOLHUIN CADA DÍA ES MÁS VISIBLE Y ESO SE LOGRA CON EL TRABAJO SERIO DE TODOS”

En ese marco, el Intendente destacó que con este nuevo espacio la ciudad “sube un escalón en cuanto al acceso a la tecnología y a la educación, mejorando también la calidad educativa”.



“Todavía queda mucho por hacer, pero esto es el fruto del trabajo coordinado con el Gobernador Melella y con la Ministra de Educación, Analía Cubino. Gracias a eso, vamos nivelando para arriba. Que eso suceda me enorgullece muchísimo, que en estos cincuenta años que cumple Tolhuin podamos seguir construyendo entre todos”, valoró Harrington.



El espacio contiene propuestas y acciones de carácter formativo y de desarrollo profesional en el ámbito de la economía del conocimiento, rubro enmarcado dentro del proyecto de ampliación de la matriz productiva de Tierra del Fuego.



En cuanto al nuevo Polo Creativo Zona Centro, el intendente de la ciudad mediterránea reflexionó acerca de la importancia de que la ciudad cuente con un espacio de estas características: “Me da orgullo que se pueda inaugurar una nueva infraestructura en Tolhuin, un nuevo espacio en el que nuestra gente pueda seguir creciendo y continuar con el desarrollo. Eso garantiza igualdad, un mejor vivir para todos los vecinos y vecinas. Ahí está la importancia de las políticas públicas, y esto lo voy resaltar: siempre me van a encontrar del lado en el que Tolhuin pueda seguir creciendo”.



Para finalizar su intervención el intendente Harrington concluyó en que “Tolhuin cada día es más visible, y eso lo vamos logrando con el trabajo serio y responsable de todos.”



Por su parte, el gobernador Gustavo Melella se manifestó, en acuerdo con las palabras del intendente, en que “todo Polo Creativo tiene que ver con tener igualdad de oportunidades y en Tierra del Fuego todos tenemos que tener esa igualdad, no tiene que ir a robótica solo el que lo puede pagar. El estado lo debe garantizar en las tres ciudades.”



En referencia al cincuenta aniversario de la ciudad, Melella afirmó que el gobierno provincial quiere “que la ciudad de Tolhuin festeje de la mejor manera, sus vecinos y vecinas junto a su intendente, Daniel Harrington, a los concejales y los equipos técnicos, a todos los que trabajan. Hay mucho por pensar desde la transversalidad de la educación para el desarrollo de la ciudad, y la escuela es fundamental, si no hay escuelas fuertes no se puede pensar en desarrollo. Agradezco de esta manera a la comunidad educativa de Tolhuin.”



“Las y los niños van a aprender jugando. Felicitaciones a Tolhuin y vamos por más cosas para la ciudad”, finalizó Gustavo Melella.